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Брестское "Динамо" подало апелляцию на решение о выплате "Неману" 400 тысяч долларов за Савицкого
28.09.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Футбольный клуб «Динамо-Брест» подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
Напомним, 7 сентября Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов
Полузащитник
Павлом Савицким
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков о выплате гродненскому «Неману» за Павла...
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