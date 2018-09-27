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Брестское "Динамо" подало апелляцию на решение о выплате "Неману" 400 тысяч долларов за Савицкого

28.09.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков о выплате гродненскому «Неману» за Павла Савицкого почти 400 тысяч долларов, сообщает «Прессбол».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59218.php

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Напомним, 7 сентября Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов принял решение в отношении выплаты компенсации за подготовку и обучение белорусского полузащитника Павла Савицкого. Согласно этому решению, брестское «Динамо», цвета которого нынче защищает футболист, должно выплатить гродненскому «Неману» 398,23 тысячи долларов.

Полузащитник Павел Савицкий подписал контракт с брестским «Динамо» в конце прошлого года. «Неман» потребовал от брестского клуба компенсацию в 600 тысяч долларов за 23-летнего игрока, ссылаясь на п. 4 ст. 22 «Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов».

Павлом Савицким интересовался БАТЭ, но стороны не договорились. В июле судьба полузащитника в брестском «Динамо» висела на волоске, но в итоге он остался в команде.

 
Теги: Брест
 
 
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков о выплате гродненскому «Неману» за Павла...
 
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