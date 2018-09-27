Состоится прием граждан и «прямые телефонные  линии»

Поделитесь с друзьями











2 октября в каб. 313 Несвижского районного исполнительного комитета с 14.00 до 16.00 прием граждан проведет Людмила Ивановна ВИТКО — депутат Минского областного Совета депутатов, депутат Несвижского районного Совета депутатов.

В субботу, 29 сентября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаилом Викентьевичем АФАНАСИКОМ.

29 сентября, в субботу, начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Олег Вячеславович Царук проведет «прямую телефонную линию» с гражданами Минской области. Вопросы, касающиеся деятельности Минского областного управления, предоставляемых услуг, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, можно задать по телефону 8(017) 360-18-97.

Время проведения «прямой телефонной линии» — с 9.00 до 12.00