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Состоится прием граждан и «прямые телефонные  линии»

28.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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2 октября в каб. 313 Несвижского районного исполнительного комитета с 14.00 до 16.00  прием граждан проведет Людмила Ивановна ВИТКО — депутат Минского областного Совета депутатов, депутат Несвижского районного Совета депутатов.

 

В субботу, 29 сентября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная  линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаилом Викентьевичем АФАНАСИКОМ.

 

29 сентября, в субботу, начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Олег Вячеславович Царук проведет «прямую телефонную линию» с гражданами Минской области. Вопросы, касающиеся деятельности Минского областного управления, предоставляемых услуг, перспектив развития, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, можно задать по телефону 8(017) 360-18-97.

Время проведения «прямой телефонной линии» —  с 9.00 до 12.00

 


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2 октября в каб. 313 Несвижского районного исполнительного комитета с 14.00 до 16.00  прием граждан проведет Людмила Ивановна ВИТКО —
 
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