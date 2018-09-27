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Мониторинг предприятий показал

28.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по наведению порядка на территории промышленных предприятий Борисов-ским межрайонным комитетом государственного контроля в сентябре текущего года проведен внеплановый мониторинг на отдельных предприятиях г. Борисова, в ходе которого были выявлены факты нарушения природоохранного и санитарного законодательства.

Так, в ходе обследования территории и производственных помещений ОАО «Экран» установлено, что: в аварийном состоянии находятся подоконные панели столовой; в здании транспортного участка затекает кровля, в результате чего на стенах и потолке образовались подтеки, осыпалась побелка; в раздевалке все раковины, из них 2 нерабочие, ржавые, требуют замены; в производственном корпусе № 1 окна частично поверх стекол для утепления затянуты пленкой, которая местами порвана; потолки в результате протекания кровли имеют подтеки, что привело к осыпанию побелки и ржавчине на потолочных балках; в кладовой металлов инструментального производства на стенах образовалась ржавчина, подтеки, краска отслоилась; в заготовительном участке СГМ кровля из рубероида и железа находится в обветшалом состоянии и требует ремонта; в обследуемых кладовых выявлено оборудование и его отдельные элементы, запчасти б/у (ступицы, демонтированные металлические рамы, леса строительные металлические и т.д.), не принятые к бухгалтерскому учету.

Мониторингом ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» также установлено, что: стены помещений электроремонтных мастерских кузнечного цеха местами утратили целостность штукатурного покрытия, в кирпичной кладке видны трещины, в одном из его подсобных помещений в хаотическом порядке хранились конструктивные элементы неиспользуемых стилоскопов; боковые световые проемы кузнечного цеха из-за отсутствия целостности остекления вынужденно закрыты полимерной пленкой; некоторые помещения верхнего технического этажа захламлены и замусорены, а в одном из них находится неиспользуемый технологический проем для вентиляционного оборудования, прикрытый строительным мусором; отдельные складские помещения ОМТС находятся в аварийном состоянии: металлическое покрытие дверей проржавело, изнутри просыпается сгнившее деревянное заполнение, в результате затекания стены обсыпаются, местами наблюдается выпадение кирпича, на крыше имеется поросль кустарников.

На предприятии также установлены нарушения природоохранного законодательства, выразившиеся в хранении в несанкционированных местах отходов производства (изношенных шин, металлолома, отработанного минерального масла, конструктивных металлических элементов оборудования и т.д.).

Кроме того, в помещении здания очистных сооружений находился конструктивный элемент конденсатора, содержащего полихлорированные бефинилы первого, наивысшего, класса опасности, который использовался работниками завода в качестве емкости для хранения жидкостей.

Для устранения выявленных нарушений предприятиям направлены рекомендации. Контроль за поручением Главы государства по наведению порядка на территории промышленных предприятий будет продолжен.

Борисовский межрайонный комитет

государственного контроля.


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