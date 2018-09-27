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"Белорусы – счастливый народ, так как у Лукашенко не столь много детей"
Лукашенко едет в Таджикистан – уже второй раз за последние полгода. Однако, похоже, что не пейзажи Душанбе и не разговор с хозяином страны Эмомали Рахмоном и даже не встреча лидеров стран СНГ – главная цель визита. Похоже, что в Таджикистан Лукашенко едет к Путину.
Александр Лукашенко – опять в Таджикистане. Но на этот раз нет времени продавать белорусские тракторы и восхищаться местными горными пейзажами. С экономической точки зрения страны, считай, не сотрудничают.
«Белорусы – счастливый народ, так как у Лукашенко не столь много детей, а у Рахмона – девять детей. И я как-то посчитал, что с 17 министров – девять являютсяь или родственниками Рахмона, или из его деревни», – рассказывает журналист и правозащитник Мухамажон Кабир.
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Лукашенко едет в Таджикистан – уже второй раз за последние полгода.
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