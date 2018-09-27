«Думаю, что если на самом деле есть такой ключевой вопрос, с которым не очень комфортно чувствует себя Лукашенко, то это вопрос военной базы. Тот вопрос, о котором везде, на каждой встрече говорят и аналитики, и эксперты. Для России на сегодня от Беларуси нужно только одно: чтобы там была их база, что фактически обнуляет независимость Беларуси. С момента, как будет основана ​​на нашей территории военная база, это будет означать, что независимость Беларуси как таковая закончилась…»

, доктор политических наук:Продолжение разговора — в сюжете.