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Политолог: "Путин, уходя, заберет и Лукашенко"
Лукашенко улетел в Таджикистан, однако встреча с президентом Эмомали Рахмоном – все-таки не главная цель визита главы Беларуси. Завтра в Душанбе пройдет саммит стран СНГ – впрочем, и это вряд ли главная цель. Встреча с Путиным и переговоры по нефтегазовым вопросам – вот в чем соль визита. Ну и обещание от чрезвычайного посла России в Беларуси Михаила Бабича о том, что после саммита СНГ, в конце концов, официально станет известно, о чем же Лукашенко и Путин договорились.
Павел Усов, доктор политических наук:
«Думаю, что если на самом деле есть такой ключевой вопрос, с которым не очень комфортно чувствует себя Лукашенко, то это вопрос военной базы. Тот вопрос, о котором везде, на каждой встрече говорят и аналитики, и эксперты. Для России на сегодня от Беларуси нужно только одно: чтобы там была их база, что фактически обнуляет независимость Беларуси. С момента, как будет основана на нашей территории военная база, это будет означать, что независимость Беларуси как таковая закончилась…»
Продолжение разговора — в сюжете.
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Появление военной базы будет означать, что независимость Беларуси как таковая закончилась…
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