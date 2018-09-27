Депутат Марзалюк: закон о домашнем насилии нарушает традиционные семейные ценности

Председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк на пресс-конференции 27 сентября высказал личное мнении о проекте закона по противодействию домашнему насилию, предложенном МВД. Депутат считает, что в нем нет необходимости, так как в стране и так есть инструменты для борьбы с проблемой, а новый закон может навредить традиционной системе отношений, пишет TUT.by.

«Есть фундаментальные ценности, которые я разделяю и буду защищать всеми фибрами своей жизни. И есть вещи, на которые я никогда категорически не соглашусь. <...> Когда мы говорим о системе традиционных ценностей, то она неотделима от христианской традиции, потому что европейскость и христианскость в хорошем смысле – это слова-синонимы», – заявил Марзалюк.

Он сказал, что концепцию потенциального закона не обсуждали с депутатами, она «рождена в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов». «Скажу искренне, что я принадлежу к тем людям, которые не поддерживают саму идею этой концепции, считают ее антиконституционной, противоречащей беларускому законодательству. <...> Это сотрясение воздуха, но очень, с моей точки зрения, вредное и опасное. <...> Я считаю, что есть фундаментальные права, которые гарантированы беларуским государством, декларацией прав человека. И одной из фундаментальных таких ценностей является семья», – объяснил свое мнение депутат.

Марзалюк уверен, что концепция нарушает статью 32 Конституции в части равноправия супругов в семейных отношениях: «Концепция имеет колоссальный дисбаланс между правами и обязанностями мужчин и женщин. Потому что агрессор и обидчик, как и в европейских законах, почему-то только мужчина. И женщина, которая всегда позиционируется как жертва. Каждый из нас знает ситуации, когда жертвой бывает кто-то другой. Родители почему-то всегда выступают в ипостаси обидчиков, которые только и делают, что вредят своим детям. Ну и самое основное, что нам предлагается ситуация, в которой дела о домашнем насилии будут выведены за рамки административного и уголовного процесса, а процесс – это единственный способ, когда можно при помощи закона выяснить, какие происходили события».

«С моей субъективной точки зрения, определенные месседжи этой концепции противоречат Кодексу о браке и семье и Концепции национальной безопасности», – заявил Марзалюк. Он выступает против введения отдельной ответственности за психологическое и экономическое насилие, если эти термины не будут четко определены. Депутат сказал, что его удивляет «желание бездумно обезьянничать, использовать чужой опыт и перекладывать его на беларуские реалии».

Напомним, в июле МВД вынесло на общественное обсуждение концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию». В октябре документ представят Александру Лукашенко.