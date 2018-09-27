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За сутки на территории области произошли 3 пожара

28.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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27 сентября  в 05.00 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в Гродно. В результате строение уничтожено полностью. Причина пожара устанавливается.
 
В 11.27 горел легковой автомобиль в  Сморгони. Огнем повреждён моторный отсек. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
 
В 21.46 поступило сообщение о пожаре жилого дома в Вороново. Повреждено имущество, стены,  потолок и кровля. Причина пожара устанавливается. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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