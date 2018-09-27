За сутки на территории области произошли 3 пожара

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
27 сентября в 05.00 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в Гродно. В результате строение уничтожено полностью. Причина пожара устанавливается.
В 11.27 горел легковой автомобиль в Сморгони. Огнем повреждён моторный отсек. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
В 21.46 поступило сообщение о пожаре жилого дома в Вороново. Повреждено имущество, стены, потолок и кровля. Причина пожара устанавливается.