Предпринимателем года стал директор «Оранжевого дельфина» В. Жилюк

Совет Министров Республики Беларусь определил победителей Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2017 г. В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» среди лучших названо пинское частное рекламно-производственное унитарное предприятие «Рекламное агентство «Оранжевый дельфин». Вот уже 15 лет оно помогает своим клиентам в продвижении бизнеса и само совершенствуется, перенимая новшества в сфере маркетинговых коммуникаций.

Появившийся в 2003 году логотип «Оранжевый дельфин» стал брендом и высоким стандартом рекламной продукции из Пинска, которая теперь известна всей стране. Предприятие изначально было нацелено на то, чтобы осуществлять полный цикл работы с рекламой: от дизайна, изготовления до установки и обслуживания различных рекламных конструкций. Агентство имеет свои билборды, иные места для размещения наружной рекламы. По словам учредителя и директора Владимира ЖИЛЮКА (на снимке), производственная деятельности и непосредственно работа с рекламой занимают практически равные части.



Разместившись в начале в нескольких комнатах по улице Ленина, частное предприятие в 2010-м переехало в постройку бывшего картофелехранилища овощной базы по улице Интернациональной. Обустроились, постепенно начали приводить в порядок прилегающую территорию. Владимир Михайлович поделился планами дальнейшего развития:



- Назрела необходимость расширять производственные площади, нужны просторные помещения для металлообработки, широкоформатной печати, склада, а также необходимо улучшать условия труда и отдыха. Это станет возможным в ходе реконструкции существующей постройки. Она изменится, появится второй этаж. Сейчас разрабатывается соответствующая проектная документация. Но в первую очередь займемся цехом металлоизделий.





К слову, здесь изготовляют современные остановочные навесы, которыми с 2015 года заменяют по городу старые конструкции. Обновлено уже тридцать остановок. Делается это исключительно за счет собственных средств частного предприятия. Оно же следит за их состоянием, эстетическим оформлением. Раньше это были бюджетные расходы. Рекламное агентство участвует в различных социальных проектах. В нынешнем году, по предложению горисполкома к 80-летию открытия шоссе Пинск- Брест автобусный парк и рекламное агентство «Оранжевый дельфин» установили билборд с историческими иллюстрациями, напоминающими о строительстве магистрали.

Владимир Жилюк ведет социально ответственный бизнес, занимает активную гражданскую позицию, является депутатом городского Совета депутатов и входит в постоянную комиссию по вопросам экономического развития, бюджета и управления коммунальной собственностью.



- Высокую оценку работы предприятия, данную правительством Беларуси, разделяю со всем коллективом, - говорит Владимир Михайлович. - Это наша общая заслуга. Что и говорить, были и непростые времена. Но мы держались, старались работать еще лучше и поэтому готовы идти дальше, сообща реализовывать новые планы.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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