«Золотой мост» во Вьетнаме покоряет сердца тысяч туристов

Дананг — один из самых больших и густонаселенных городов Вьетнама — находится на побережье Южно-Китайского моря. Здешние места отличаются мягким и теплым климатом и имеют все условия, чтобы стать всемирно известным курортом. Но до текущего момента он так и не был избалован вниманием туристов.

И это удивительно: побывавшие здесь признают пляжи Дананга одними из лучших в мире. Чтобы привлечь больше людей, власти города решили открыть неподалеку смотровую площадку. Идея была воплощена в виде изогнутого пешеходного моста, построенного на высоте 1414 метров над уровнем моря.

«Золотой мост», как назвали его местные власти, «поддерживают» две огромные руки, выходящие из скалы.