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«Золотой мост» во Вьетнаме покоряет сердца тысяч туристов
28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Дананг — один из самых больших и густонаселенных городов Вьетнама — находится на побережье Южно-Китайского моря. Здешние места отличаются мягким и теплым климатом и имеют все условия, чтобы стать всемирно известным курортом. Но до текущего момента он так и не был избалован вниманием туристов.
И это удивительно: побывавшие здесь признают пляжи Дананга одними из лучших в мире. Чтобы привлечь больше людей, власти города решили открыть неподалеку смотровую площадку. Идея была воплощена в виде изогнутого пешеходного моста, построенного на высоте 1414 метров над уровнем моря.
«Золотой мост», как назвали его местные власти, «поддерживают» две огромные руки, выходящие из скалы.
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Дананг — один из самых больших и густонаселенных городов Вьетнама — находится на побережье Южно-Китайского моря. Здешние места отличаются мягким и теплым...
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