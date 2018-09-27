ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Золотой мост» во Вьетнаме покоряет сердца тысяч туристов

28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Дананг — один из самых больших и густонаселенных городов Вьетнама — находится на побережье Южно-Китайского моря. Здешние места отличаются мягким и теплым климатом и имеют все условия, чтобы стать всемирно известным курортом. Но до текущего момента он так и не был избалован вниманием туристов.

И это удивительно: побывавшие здесь признают пляжи Дананга одними из лучших в мире. Чтобы привлечь больше людей, власти города решили открыть неподалеку смотровую площадку. Идея была воплощена в виде изогнутого пешеходного моста, построенного на высоте 1414 метров над уровнем моря.

«Золотой мост», как назвали его местные власти, «поддерживают» две огромные руки, выходящие из скалы.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дананг — один из самых больших и густонаселенных городов Вьетнама — находится на побережье Южно-Китайского моря. Здешние места отличаются мягким и теплым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студент снял фильм об отряде «Ангел» и выиграл на международном киноконкурсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика