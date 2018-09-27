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Мосты из корней деревьев — уникальные сооружения индийских племен

28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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У этих мостов нет металлических частей и бетонных опор. И для их изготовления не было срублено ни одного дерева, хотя сами они полностью деревянные! Как такое возможно? Дело в том, что они построены из воздушных корней деревьев, которые крепко переплетены друг с другом так. При этом сами растения продолжают жить, их корни растут и укрепляются, а это значит, что и сам мост становится со временем лишь прочнее.

Знаменитые на весь мир живые мосты из корней деревьев находятся на востоке Индии в штате Мегхалая. Издревле здесь проживают племена народа кхаси,который из поколения в поколение сохраняет искусство создания живых мостов из корней деревьев.

Даже старейшины кхаси не могут сказать, когда и как в их народе возникла традиция создания уникальных живых мостов. Самые ранние упоминания о них в письменном источнике датированы 1844 годом — тогда европейский путешественник Гени Юль стал первым человеком Старого света, увидевшим корневые мосты. Но нет никаких сомнений, что традиция создания мостов у кхаси существует сотни и, быть может, тысячи лет.

 
 
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У этих мостов нет металлических частей и бетонных опор. И для их изготовления не было срублено ни одного дерева, хотя сами они полностью деревянные! Как такое...
 
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