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Число жертв урагана «Флоренс» возросло до 48 человек

28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Число погибших в США из-за урагана «Флоренс», возросло за неделю с 43 до 48 человек. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

По оценкам агентства Moody’s Analytics, причиненный экономический ущерб составил от $38 млрд до $50 млрд. Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба от «Флоренс» составят от $1,7 млрд до $5 млрд.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с.

 
 
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Число погибших в США из-за урагана «Флоренс», возросло за неделю с 43 до 48 человек. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. По оценкам агентства Moody’s...
 
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