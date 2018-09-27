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Первый в мире автомобиль из пластмассы показали в Японии
28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Первый в мире автомобиль, 90% важных деталей и компонентов которого выполнены из пластмасс, показали в Японии, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местный телеканал NHK.
Необычная машина разработана согласно правительственной программе по развитию инновационных технологий и стала итогом сотрудничества ученых Токийского университета и автомобилестроителей.
Благодаря применению разного рода пластмассы автомобиль весит на 40% меньше обычного. Такая характеристика позволяет сэкономить энергию, а также открывает новые возможности для развития электромобилей.
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Первый в мире автомобиль, 90% важных деталей и компонентов которого выполнены из пластмасс, показали в Японии, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местный телеканал...
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