В США самолет после приземления развалился пополам, 2 человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Авария произошла 27 сентября в городе Гринвилл штата Южная Каролина.

По информации администрации аэропорта, на борту воздушного судна находились два пилота и два пассажира. Один из пилотов погиб на месте крушения, еще один умер в больнице. Оба пассажира находятся в госпитале в тяжелом состоянии.