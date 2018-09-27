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Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ
28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту столичного Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту Александра Лукашенко встречали премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, мэр Душанбе Рустам Эмомали и первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в...
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