ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начинается отопительный сезон

28.09.2018 10:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В белорусской столице стартует отопительный сезон, первыми тепла дождутся в нежилом фонде.

Решение о начале отопительного сезона Мингорисполком принял в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщает агентство «Минск-Новости».

Первыми тепло подадут в детские сады, школы, медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

1 октября начнется отопительный сезон в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях, бассейнах, общегородских банях, театрах начнется 1 октября.

По прогнозу погоды, на будущей ндееле в Минске немного потеплеет: в определеные дни температура будет достигать +15, ночные температуры не поднимутся выше +8.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице стартует отопительный сезон, первыми тепла дождутся в нежилом фонде.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика