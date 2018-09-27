В Минске начинается отопительный сезон

В белорусской столице стартует отопительный сезон, первыми тепла дождутся в нежилом фонде.

Решение о начале отопительного сезона Мингорисполком принял в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Первыми тепло подадут в детские сады, школы, медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

1 октября начнется отопительный сезон в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях, бассейнах, общегородских банях, театрах начнется 1 октября.

По прогнозу погоды, на будущей ндееле в Минске немного потеплеет: в определеные дни температура будет достигать +15, ночные температуры не поднимутся выше +8.