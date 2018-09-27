Народные училища Лидского уезда (1863-1915)

Упразднение крепостного права в 1861 г. привело к кардинальным изменениям в образовании. Потребность в знаниях стала осознаваться крестьянами. Император Александр II и правительство ответили на эту потребность созданием системы начального народного образования. 28 июля 1861 г. был учрежден Комитет для разработки школьной реформы. Составленные им проекты реформы начальной и средней школы были разосланы на отзыв известным русским и иностранным специалистам. 18 января 1862 г Александр II после обстоятельной беседы с попечителем Виленского учебного округа И.П.Корниловым повелел незамедлительно приступить к организации народных училищ в северо-западных губерниях. 23 марта 1863 г. были приняты «Временные правила для народных школ в губерниях Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской». Официально обозначенная цель учреждения народных училищ – распространение грамотности в «духе русском и нравственно-религиозном».

К обучению в народных училищах допускались дети всех сословий, состояний, без различия вероисповедания (п.13). Преподавание производилось на русском языке (п.17). Предметами учебного курса служили: закон Божий (краткий катехизис и священная история), русский язык, чтение по книгам гражданской и церковной печати и письмо; первые четыре действия арифметики и церковное пение. Все предметы преподавались по руководствам, одобренным министерством народного просвещения или духовным ведомством (п.12). Закон Божий преподавался приходским священником (п.14). Детям римско-католического вероисповедания закон Божий было разрешено преподавать на местном наречии (п.18). Временные правила для шести северо-западных губерний действовали до начала ХХ века.

Для административного управления народными училищами были созданы губернские дирекции народных школ. В состав дирекции народных училищ Виленской губернии входили: директор, 4 инспектора (1 инспектор на 50 училищ), письмоводитель –бухгалтер и 3 члена: от МВД, госимуществ и местного епархиального ведомства православного исповедания. Директора назначал министр народного просвещения, инспекторов – попечитель Виленского учебного округа. Обязанности губернских дирекций состояли в открытия новых училищ, снабжении училищ учебными пособиями, назначении учителей, наблюдении за преподаванием, сообщении распоряжений, представлении отчетов и сношении со всеми ведомствами, представлении к наградам, закрытии училищ. Таким образом, сфера народного образования была подчинена администрации дирекций и правительству.

В Лидском уезде на начало 1863 учебного года действовали четыре приходских сельских училища: Василишское (с 1847), Остринское (с 1858), Глубокское (с 1861) и Орлянское (с 1861), возможно было и пятое –Радунское (с 1859 г). Они были созданы по Указу Императора Николая I от 23 ноября 1842 г и функционировали на основе «Постановления для управления сельскими приходскими училищами в селениях государственных крестьян» утвержденного в 1843 г Министром государственных имуществ. В сельских училищах преподавались Закон Божий (краткий катехизис, изъяснение божественной литургии, священная история ветхого и нового завета), Русская грамота (чтение книг гражданской и церковной печати, чистописание и скоропись), Первые четыре арифметических действия с простыми именованными числами, с подробным объяснением российских мер, весов, монет и показанием употребления счетов.

В 1863 г были открыты Лебедское и Радунское народные училища и преобразованы в народные училища Василишское, Остринское, Глубокское и Орлянское приходские училища. В 1864 г. были открыты Белицкое, Беняконское, Голдовское, Гончарское, Дембровское, Жирмунское, Заболотское, Забриовичское, Зблянское, Покровское и Тарновское училища, в 1865 г.– Докудовское, Конявское, Розанковское и Эйшишское, в 1867 г. – Дубровенское, в 1868 г. — Александровское, в 1869 г. -Мытлянское, в 1874 г. — Жолудское. В 1896 г. Дикушское (прежде Забриовичское) народное училище с женской сменой было разделено на Дикушское мужское и Дикушское женское. Всего в Лидском уезде действовали с 1874 г. -25, с 1896 г. -26 народных училищ.

Закон Божий и церковное пение преподавали священники. Русский язык, чтение, письмо, первые четыре действия арифметики преподавали наставники, которых с 1877 г стали называть учителями.

В 1882/83 учебном году в 25 народных училищах Лидского уезда Закон Божий преподавали 17 православных священников (+ 1 вакансия) и 16 ксендзов. В Беняконском, Эйшишском, Александровском, Жирмунском, Конявском, Заболотском и Радунском училищах ученики православного вероисповедания отсутствовали, в Гончарском, Зблянском, Докудовском, Лебедском, Голдовском, Дембровском, Остринском, Собакинском и Глубокском училищах отсутствовали ученики католического вероисповедания.

В 1897/98 учебном году в народных училищах Лидского уезда Закон Божий преподавали 19 православных священников и 10 католических ксендзов. В 4 училищах: Тарновском, Орлянском, Глубокском и Мытском вакансии католических преподавателей Закона Божьего оставались свободными. В Рожанковском, Дикушских мужском и женском училищах Закон Божий стали преподавать только православные священники.

По «Памятным книжкам» Виленского учебного округа и Виленской губернии восстановлены сведения о народных училищах Лидского уезда, законоучителях и учителях. Сведения не полные.

Александровское народное училище (1868-1915).

Размещалось в доме волостного правления в Полецкишках. Законоучители католического исповедания Бонавентура Лавринович (1879-83), Иоанн Адамович (1895-99). Наставник выпускник Пожайского духовного училища волостной писарь Степан Михайлович Босиков (1871-75). Наставник-учитель Семен Антонович Лобоцкий (1875-78). Учители выпускник Молодечненской учительской семинарии Пахом Федосьевич Козюра (1878-83); Максим Ясинский (1887), Андрей Антонович (1890-91), Иван Иванов (1892), Фома Шиколович (1893-95); Макар Осипович (1896/1897), студент Санкт-Петербургской духовной академии отставной коллежский асессор Николай Фермор (1897-99). Представитель шотландского, известного с ХV века, и русского графского рода. Любопытненько, граф Фермор обучал крестьянских деток в Полецкишках. Жалование учителей 100 руб., в 1876- 150 руб, с 1877 добавка на хлеб 30 руб. и квартира.

Белицкое народное училище (1864-1915).

В собственном доме. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители православного исповедания священники Белицкой церкви Стефан Александрович Дружиловский (1864-1902), Николай Федорович Волковский (1903-15). Законоучители католического исповедания настоятели Ельненского костела Иосиф Глиндич (1879-88), Альфонс Маткевич (1888-99), Михаил Земченок (1904-10). Наставник — учитель Стефан Александрович Дружиловский (1864-79), учителя выпускники Молодечненской учительской семинарии Александр Данилович Кулеш из крестьян (1979-81), Иван Шутович из крестьян (1882/83); Григорий Иванович Садовский (1887), Мария Пигулевская (1890-93); Андрей Васильевич Мокат (1893-1903), Сильвестр Дятко. Жалование учителя: 150 руб. и квартира.

Беняконское народное училище (1864-1915).

В доме волостного правления. Содержание: 95 руб. из средств крестьянского общества.

Законоучители католического исповедания Иосиф Сенкевич (1872-88), Иоанн Стемпоржецкий (1893-98), Фаддей Загорский (1900-10), Мед Ужумецкий (1911-14), Иоанн Страгас (1915).

Наставник выпускник Остринского народного училища Иван Давидович (1872-77). Учители: Ольга Александрова (1877/78); выпускник Молодечненской учительской семинарии Фома Красинский (1880-83); Андрей Дубровский (1887), Таисия Бугайло (1890-92), Петр Василенок (1893); Иван Иванов (1894/95); Ольга Садовская (1895-98); выпускник Несвижской учительской семинарии Валерий Цитович (1898/99). Жалование наставника: 95 руб. и квартира, жалование учителя: 150 руб., хлеб на 10 руб. и квартира.

Василишское народное училище (1863-1915).

В доме волостного правления. Содержание 230-239 руб. из сбора бывших государственных крестьян. Законоучители православного исповедания священники Василишской церкви Василий Павский (1873-76); Иоанн Кудрявцев (1876-78); Кирилл Малышевский (1878-79), Сергий Франтов (1880/81), Иоанн Белявский (1881-86); Софроний Пигулевский (1886-1902), Константин Пигулевский (1904-15). Законоучители католического исповедания Сильвестр Шмигеро (1877-78), Франциск Байкштис (1879-81), Онуфрий Баньковский (1881-88), Викентий Сидорский (1894-98), Франц Соколовский (1900-04), Вацлав Гинтовт –Дзевялтовский (1904-10). Наставник Василий Павский (1873-76). Учители выпускник Тверской духовной семинарии Иоанн Кудрявцев (1876-78), выпускники Молодечненской учительской семинарии Григорий Илар. Кулеш (1878-83), Михаил Ананьев (1887), Евдоким Ракецкий (1890-95), Александр Дудковский (1895-99). Жалование учителя: 150 руб.

Глубокское народное училище (1863-1915).

В общественном доме в с. Дубичи (1863-76), затем в с. Нароши (1879-83). Содержание: 181 руб. из средств крестьянского общества. Законоучители православного исповедания священники Глубокской церкви Фотий Иосифович Ярушевич (1862-74), Филипп Андреевич Иодковский (1874-97), Павел Ситкевич (1898/99), Нил Глушинский (1900-02), Иосиф Куницкий (1903-14).

Наставник выпускник Молодечненской учительской семинарии Иван Алексеев (1872-76); учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иван Романович Черепович (1879-83); Михаил (Иван) Голубович (1887-1890), Антон Панкевич (1892-93); Григорий Леменовский (1894-99). Жалование учителя: 150 руб. и квартира.

Голдовское народное училище (1864-1915).

В собственном доме. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители православного исповедания священники Голдовской церкви Константин Сампсонович Бренн (1864-88); Павел Воробьев (1889-98), Антоний Омельянович (1898-1900), Михаил Поликарпович Чабовский (1901-15). Наставник- учитель выпускник Виленского уездного училища Владимир Мартынович Ятовт из дворян (1871-78). Учители Осип Фадеевич Козловский из крестьян (1880/81), Мария Сильвестровна Довгялло (1881-83); выпускница Виленского духовного женского училища Мария Пигулевская (1887), выпускники Молодечненской учительской семинарии Филипп Новаш (1890-91), Дмитрий Иванов (1892), Михаил Войтович (1893-97); Георгий Гринцевич (1897/98); выпускник Орловского духовного училища Григорий Лебедев (1898/99), выпускница Орловского духовного женского училища Софья Омельянович. Жалование учителя: 150 руб. и квартира.

Гончарское народное училище (1864-1915).

В казенном доме. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители православного исповедания священники Гончарской церкви Иоанн Филиппович Грудзинский (1879-84); Сергей Алексеевич Шестов (1886-94), Константин Высоцкий (1994-99), Николай Виделибский (1900-10), Петр Сементковский (1914-15). Наставники выпускники Молодечненской учительской семинарии Александр Данилович Петровский (1871-75); Василий Осипович Рут (1875-76). Учители: выпускник Волынской духовной семинарии Федор Лавринович (1876-78); выпускники Молодечненской учительской семинарии Степан Михайлович Черепович из крестьян (1879-81), Игнатий Петрович Беганский из крестьян (1881-83); Иван Антонович Кульвинский (1887), Осип Зубец (1890), Михаил Рудзевич (1891-95); Алексей Якимович (1897), Федор Ромашкевич (1897/98), Николай Ольшук (1898/99), Петр Скребец. Жалование учителя: 150 руб. и квартира, после 1900 г.- 199 руб. 50 коп и квартира.

Дембровское народное училище (1864-1915).

В общественном доме. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства.

Законоучители православного исповедания священники Дембровской церкви: Платон Барановский (1873-81), Сергей Франтов (1882), Иоанн Василевский (1883-88), Павел Иванович Лебедев (1889-1901), Владимир Доломанов (1902-10), Владимир Баталин (1911-15). Наставница — учительница выпускница Виленского училища для девиц духовного звания София Михайловна Трацевская (1870-78). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иван Феодорович Попов из крестьян (1880-87); Александр Личко (1890-92), Иван Иванов (1893); Антон Панкевич (1894-95); Александр Аврамчик (1896-99). Жалование учителя: 150 руб. и квартира, с 1877 г. к прежнему прибавка 48 руб. и хлеб на 50 руб.

Докудовское народное училище (1865-1915).

В доме, построенном для училища крестьянами на собственные средства. 85 руб., затем 150 руб из крестьянского общества. Законоучители православного исповедания священники Докудовской церкви Иаков Балицкий (1876-1901), Александр Ступницкий (1902-09), Николай Смирнов (1909-15). Наставники: выпускник Виленского духовного уездного училища Онуфрий Грудинский (1873-75); выпускник Смоленской духовной семинарии Григорий Полубинский (1875-76). Учители: выпускница Виленской женской гимназии Мария Введенская (1876/77), выпускница Гродненской женской гимназии Мария Александровна Зайцова (1877/78); выпускники Молодечненской учительской семинарии Осип Павлович Маркович из крестьян (1980/81), Антон Охриц из крестьян (1882/83), Николай Григорьевич Гурин (1887), Наталия Рак (1890), Андрей Моркус (Моркуль) (1891-92), Александр Личко (1893), Евдоким Иванов (1894), Степан Солоневич (1895), Алексей Азбукин (1896-98), Сильвестр Дятко (1898/99), Павел Становский. Жалование учителя: 70 руб. и квартира, с 1877 г. 140 руб. и квартира, после 1900 г. 219 руб. и квартира.

Дубровненское (1867-1879), Дубровенское(1880-93), Дубровенско-Лидское народное училище (с 1893 г.).

В общественном доме в д. Дубровне. На содержание училища отпускалось 239 руб. в год из сбора с бывших государственных крестьян. Законоучители православного исповедания диакон Антоний Сцепура (1875-81); Антоний Омельянович (1882/83); диакон Михаил Гомолицкий (1893-99). Законоучители католического исповедания Викентий Свидерский (1877-78), Сильвестр Шмигеро (Шмыгеро) (1879-83), Казимир Станионис (1895-98), Иосиф Сенкевич (1898-99). Наставник-учитель выпускник Молодечненской учительской семинарии Викентий Шевякин (1872-83). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Игнатий Петрович Беганский (1887), Евдоким Иванов (1890-93), Осип Дунец (1894-95), Антон Страшинский (1895-98), Михаил Мицько (1898/99). Жалование учителя 150 руб., хлеб 9 р. и квартира, с 1900 г. 216 руб. и квартира.

Жирмунское народное училище (1864-1915).

В общественном доме. На содержание 150-185 руб. из сумм волости. Законоучители католического исповедания Фома Иванович Шиманский (1865-77); Сигизмунд Косця (1878),

Ромуальд Сташевич (1879-81), Маврикий Ивашкевич (1882-88); магистр богословия с 1904г. Генрих Бальцевич (1891-1910), Адам Соколовский (1914-15). Наставник выпускник Калужской духовной семинарии Петр Васильевич Мизеров (1869-76). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Николай Беручка (1876-83), Осип Сипуда (1887), Викентий Данько (1890-91), Андрей Корейво (1892-95), Евдоким Ракецкий (1895-98); выпускник Несвижской учительской семинарии Лаврентий Данько (1898/99); выпускник Молодечненской учительской семинарии Александр Парафианович (1903). Жалование учителя: 140 руб. и квартира, с 1876 г. добавлен хлеб 50 руб.

Желудское (Жолудское) народное училище (1874-1915).

В наемной крестьянской избе. На содержание 324 руб. из сумм волости. Законоучители православного исповедания Виктор Киприанович Плавский (1876-98); Николай Викторович Плавский (1898/99). Законоучители католического исповедания Антоний Пузелевич (1875-98), Матеуш Лаевский (1900-10). Наставник-учитель выпускник Молодечненской учительской семинарии Александр Викентьевич Янчукович из солдатских детей (1874-78). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иосиф Вольский (1880/81), Поликарп Венцкевич (1882/83), Григорий Новак (1887-1892); выпускник Гродненского уездного духовного училища Александр Иванович Цыдзик (1893-97); выпускник Молодечненской учительской семинарии Иван Лебедев (1897-99). Жалование учителя: 150 руб. и квартира.

Заболотское (Заболотное с 1876) народное училище (1864-1915).

В доме волостного правления. Содержание: 182 руб. из средств крестьянского общества.

Законоучители католического исповедания Онуфрий Баньковский (1874-78), Иоанн Заблоцкий (1879-84), Федор Петкевич (1887-93), Антоний Аудыцкий (1894-98), Иоанн Кажарнович (1900-14).

Наставница выпускница женского училища при Виленском Мариинском женском монастыре Надежда Осиповна Макарова (1873-78). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Андрей Арсеньевич Ясинский сын дьячка (1879-81), Иван Иванович Гречиха(о) (1882-1892) награжден медалью «За усердие»; Павел Виторский (1893-97), Мирон Шахлевич (1897-99), Семен Сучко. Жалование учителя: 150 руб. и квартира, с 1877 г. — 180 руб, хлеб на 30 руб. и квартира.

Забриовичское народное училище (1864-1882) — Дикушское с женской сменой (1882-86).

В собственном доме в с. Дикушки. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители православного исповедания священники Дикушской церкви: Николай Иоаннович Теодорович (1864-76), Виктор Киприанович Плавский (1876-98), Николай Викторович Плавский (1898-1915). Законоучители католического исповедания Антоний Пузылевич (1880-98), Матеуш Лоевский (1900-10). Наставник выпускник Молодечненской учительской семинарии Иван Леонтьевич Дорофеев (1873-77). Учители выпускник Литовской духовной семинарии псаломщик Александр Данилович Головщинский (1877/78). Учительница женской смены Мария Клементьевна Головщинская (1877/78). Учитель выпускник Молодечненской учительской семинарии Алексей Васильевич Концевич (1879-87). Жалование учителя: 150 руб. и квартира, с 1900 г. — 198 руб., жалование учительницы женской смены 60 руб.

Дикушское мужское народное училище (1890-1915).

Учители: Алексей Васильевич Концевич (1887-92), выпускники Молодечненской учительской семинарии Самсон Талайко (1893-95), Гавриил Иванович К(Р)отлинский (1896-1903).

Дикушское женское народное училище (1887-1915).

Учительница выпускница Виленского духовного женского училища Стефанида Савицкая (1887-90), Мария Должинская (1891-92), Мария Шелепина (1893); Надежда Ковальская (1894-95), Мария Авсюк (1996-98), выпускница высшего женского училища Антонина Крипендорф. Жалование: 120 руб. и квартира.

Зблянское народное училище (1864-1915).

В общественном доме. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители священники Зблянской церкви: Александр Киприанович Гинтовт (1969-79); Иустин Еленский (1879-88); Сергей Андреевич Товаров (1888-1901), Владимир Жданов (1902-03), Иоанн Скальский (1904-15). Наставник выпускник Молодечненской учительской семинарии Василий Иванович Генварев (1868-76). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Василий Осипович Рут (1876-78), Иоанн Антонович Шкаранда (1879-81), Антон Станиславович Богданович (1882/83), Иван Павлович Чернявский из мещан(1887), Антон Ральцевич (1890-92), Филипп Жарский (1893-97), Иван Мелешко (1897/98), Викентий Климзо (1898/99). Жалование учителя: 150 руб. и квартира, с 1882 г. добавлен хлеб на 36 руб., с 1900 г. -176 руб.

Конявское народное училище (1865-1915).

В общественном доме при волостном правлении. Содержание: 200-209 руб. из сбора бывших государственных крестьян. Законоучители католического исповедания кандидат богословия с 1900 г. Адам Соколовский (1879-1910). Наставник выпускник Тульской духовной семинарии Петр Никольский (1872-77). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Константин Грунтович (1877/78), Константин Казимирович Юшко (1879-81), Антон Дзериба (Дзерембо) (1882-94), Александр Личко (1895-98), Макар Осипович (1898/99). Жалование учителя: 150 руб., прибавочных 48 руб., хлеба на 35 руб. и квартира.

Лебедское народное училище (1863-1915).

В собственном доме. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства.

Законоучители православного исповедания священники Лебедской церкви Виктор Киприанович Плавский (1863-76), Иоанн Белявский (1876-78), Валентин Мацкевич (1878-86), Савватий Белозерский (1887-91), Сергей Морозов (1891-1909), Иван Альбов (1909 -15). Наставник Виктор Киприанович Плавский (1863-1873), наставница вдова священника выпускница Виленского училища для девиц духовного звания София Ивацевич (1873-78). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Михаил Головчиц (1880-83), Александр Таранович (1887), Петр Лечицкий (1890-91), Адам Антонов (1892), Александр Дудковский (1893-95); выпускница Виленского Мариинского высшего женского училища Мария Юндзилл (1896-99). Оплата учителей 150 руб. и квартира.

Мытлянское народное училище (1869-1915).

В доме волостного правления. Содержание: 75 руб., с 1875 г. — 150 руб. из средств крестьянского общества. Законоучители православного исповедания священники Мытской церкви: Андрей Данилович Пигулевский (1869-79), Николай Кустов (1879-86), Николай Протасевич (1887-90), Константин Савич (1892-94), Николай Виделибский (1895-99), Иосиф Куницкий (1900-02), Михаил Бирюкович (1903-10), Михаил Соколовский (1911-12), Владимир Круковский (1913), Иосиф Щербицкий (1914-15). Законоучитель католического исповедания настоятель Белогрудского костела Валериан Пиотровский (1879-84). Наставники выпускник Литовской духовной семинарии Петр Лавринович (1873/74); Павел Очановский (1874/75); Любовь Викторовна Королева (1875-77). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Константин Павлович Чернявский из мещан (1877/78), Василий Иванович Генварев (1878-81), Иван Онуфриев Мороз (1881-83), Николай Миронович (1887), Александра Маркович (1890), Александра Миронович (1891-92), Степан Лянцевич (1892-99), Николай Бойко. Жалование учителя: 75 руб. и квартира, с 1875 г. — 150 руб. и квартира.

Орлянское народное училище (1863-1915).

В доме, построенном крестьянами из казенного леса. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители православного исповедания священники Орлянской церкви Александр Иоаннович Григорович (1867-98); Платон Станкевич (1899-1903), Стефан Щербицкий (1904-15). Законоучитель католического исповедания Антоний Пузылевич (1879-83). Наставник выпускник Псковской духовной семинарии Павел Николаевич Беллавин (1867-77). Учители выпускница Виленского женского духовного училища Стефанида Филаретовна Беллевич (1877-81); выпускник Молодечненской учительской семинарии Иван Юрчик (1887), выпускник Гродненского уездного духовного училища Александр Иванович Цыдзик (1890-93), выпускникии Молодечненской учительской семинарии Алексей Буча (1894-97), Федор Люльковский (1897-99). Жалование учителя: 150 рублей и квартира.

Остринское (Острынское) народное училище (1863-1915).

В доме волостного правления. Содержание 284 р из сбора с бывших государственных крестьян.

Законоучители православного исповедания диакон Остринской церкви Иоанн Зноско (1873-78); Иоанн Белявский (1878-81), Иосиф Дбичковский (1881-92); Николай Дружиловский (1892-98), Стефан Приселков (1898-1901), Петр Сементовский (1903-10), Семен Милованов (1911-15). Наставник выпускник Литовской духовной семинарии священник Николай Пигулевский (1874-76). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иван Беганский (1876-78), Антон Станиславович Богданович из крестьян (1879-81), Максим Михайлович Каленчук из крестьян (1881-83), Михаил Гудзевич (1887), Николай Гулич (1890-93); выпускник Свислочской учительской семинарии Демьян Панасевич (1893-99). Жалование учителя: 150 руб.

Покровское (Собакинское с 1874 г.) народное училище (1864-1915).

В доме волостного правления. На учебный год отпускалось 200 руб. содержания из гос. казначейства. Законоучители православного исповедания священники Собакинской церкви Михаил Осипович Павлович (1864-77), Иоанн Кудрявцев (1878-1879), Дмитрий Митропольский (1880-93), Келесетин Голенкевич (1894), Федор Хруцкий (1894-1901), Иоанн Красковский (1902-03), Андрей Добрынин (1904-14), Владимир Круковский (1915). Наставник выпускник Молодечненской учительской семинарии Николай Христофорович Берючка из крестьян (1872-76). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иван Рутковский (1876-78), Викентий Иванович Боровик (1878-81), Адам Петровский из крестьян (1882-87), Иван Иванов (1890-1893), Федор Борис (1894-99). Жалование учителя: 150 руб., хлеб на 44 руб. и квартира.

Радунское народное училище (1863-1915).

В общественном доме. Содержание 200-209 руб. из сбора бывших государственных крестьян. Законоучители католического исповедания Георгий Данилевич (1873-79), Франциск Мацкевич (1879-81), Викентий Живоронок (1882-86); Михаил Ковалевский (1887-88), Константин Сташевский (1891-99), Станислав Бржозовский (1900- 10). Наставник выпускник Молодечненской учительской семинарии Семен Григорьевич Зенько из крестьян (1872-74). Наставница-учительница выпускница Гродненской женской гимназии Людмила Яковлевна Макарова (1874-78). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Михаил Ильич Якимец (1879-81), Иван Игнатович Купрашевич из крестьян (1882-93), Филипп Новаш (1894), Николай Коваленко (1894-1905). Жалование учителя: 150 руб. и квартира.

Розанковское (1865-82), Раковичское (1882-97), Рожанковское (с 1897) народное училище.

В общественном доме в с. Раковичи. Содержание: 200 -209 руб. из сбора с бывших государственных крестьян. Законоучители православного исповедания Петр Рафалович (1873-86); Иулиан Игнатович Балицкий (1886-1901), Иаков Балицкий (1902-15). Законоучитель католического исповедания магистр богословия Рудольф Рыхлевич (1879-83), Иоанн Стемпоржецкий (1884-93), Иоанн Гаудзевич (Гаудкевич) (1893-95), Антоний Кулаковский (1900-01), Эдуард Ци(е)рран (1903-10), Станислав Широкий (1911-14), Иоанн Мороз (1915). Наставник-учитель выпускник Гродненского уездного духовного училища Александр Иванович Цыдзик (1869-89). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иван Юрчик (1890-91), Михаил Войтович (1892), Дмитрий Иванов (1891-99). Жалование учителя: 150 руб. и квартира, с 1877 г. прибавочные 48 руб. и хлеб на 40 руб.

Тарновское народное училище (1864-1915).

В доме волостного правления. Содержание: 80 руб. из сумм волости, с 1877 г. -160 руб.

Законоучители православного исповедания Дмитрий Иванович Митропольский (1880-83), Александр Стефанович Дружиловский (1886-94). Законоучители католического исповедания Валериан Пиотровский (1878-85). Наставники выпускник Жировицкого уездного духовного училища Иероним Маркевич (1873/74), выпускник Литовской духовной семинарии Петр Лавринович (1874/75). Учители выпускница Полоцкого духовного училища София Софийская (1875-78); Елизавета Васильевна Жабо (1879-83); выпускники Молодечненской учительской семинарии Димитрий Трасковский (1887-1890), Осип Дукель (1891-1893), Павел Баков (1894-95), Дмитрий Кошко (1995-99), В. Рудаковский (1913-15). Жалование учителя: 70 руб. и квартира, с 1879 г. — 150 руб. и квартира.

Тарновское училище сгорело в 1912 г. В ноябре 1913 г. учитель В.Рудаковский написал отношение на Тарновское волостное правление о строительстве нового здания. 5 декабря 1913 г. собрались 38 выборных и должностных лиц под председательством волостного старшины Ивана Банцевича, и приговорили: «на постройку отпустить страховое вознаграждение за сгоревшее здание в сумме 2 тысяч рублей с наросшими процентами, и необходимое количество земли. Просить инспектора народных училищ о преобразовании Тарновского народного училища в 2-классное, об отпуске казенного леса из урочища Лидско-Дубровенской дачи и недостающей суммы денег.

Обязались: отпускать на содержание вновь построенного училища ту же сумму, что отпускалось ранее; построенное здание использовать только для нужд народного образования (НИАБ в Гродно. Ф.1595 оп.1. д.2. л.2-3).

В феврале 1914 г. учитель В.Рудаковский сообщил инспектору народных училищ, что подрядчики не хотят брать подряд на строительство школы, ссылаясь на зимнее время и малую сумму денег, и просил разрешить строительство училища хозяйственным способом за 5 тысяч рублей.

В апреле 1915 г. комиссия в составе учителя В. Рудаковского, волостного старшины И.Банцевича и волостного писаря осмотрела построенное здание училища и предложила подрядчику: «огородить училище забором; законопатить паклей стены и огородить досками углы; исправить покоробленные стены в классе; переложить полы в квартире учителя; покрасить полы, окна и двери; устроить в классах фрамуги; переделать в зимних рамах форточки; прибить к потолкам плинтусы; заменить испорченную жесть в желобе новой; заменить в классе испорченные потолочные доски; произвести поправку щитов, через которые зимой навевало на чердак снег; заменить стекла в окнах; закончить колодец».

Подрядчик Краукля выполнить эти работы отказался, потребовал выдачи наперед оставшихся 500 руб. Комиссия постановила обратиться к инспектору народных училищ Лидского уезда с просьбой отказаться от подрядчика и произвести работы за счет оставшейся суммы (там же, л.6). Напомню, идет Первая Мировая война. В сентябре немцы оккупировали Лидский уезд.

Эйшишское народное училище (1865-1915).

В доме волостного правления. Содержание: 100 руб. из сумм волости. Средства к содержанию училища отпускались местным крестьянским обществом в размере, определяемым на каждый год приговором волостного схода. Законоучители католического исповедания Иосиф Даукша (1877-83), Франциск Войцеховский (1884- 93), Казимир Кучевский (1893-95), Иоанн Адамович (1895-1901), Адам Савицкий (1903-10). Наставник- учитель воспитанник Калужской духовной семинарии Алексей Петрович Скромнов (1870-78). Учители выпускники Молодечненской учительской семинарии Иван Беганский из крестьян (1879-91), Филип Новаш (1892-93), Александр Личко (1894/95), Антон Дзерибо (1895-99). Жалование учителя: 150 руб. и квартира, с 1877 г прибавочных 18 руб. и хлеба на 40 руб.

Таблица. Численность учеников в народных училищах Лидского уезда.

Народные училища 1877/78 уч. год 1880-83 1986/87 уч. год 1896-98 1898/99 уч. год 1900-05 Александровское 36 38 42-65 88 18 м 6 д Белицкое 50 30 76 66 71 м 14 д 78 м 13 д Беняконское 51 34 50 м 4 д 43 м 2 д 114 Василишское 67 103 86 125 м 5 д 119 м 1 д Глубокское 62 94 м 8 д 105 Голдовское 65 73 56 50 65 60 Гончарское 24 58 — 38 70м 2 д 67м 4 д 87 90 Дембровское 56 м и 2 д 68м 1д 74 м 4 д 94 м 1 д Докудовское 37 35м 1д 54 81 м 12 д 92 м 8 д 98 м 2 д Дубровенское 56 48 73 73 м 1 д 93 м 1 д 90 Жирмунское 49 в 1867 49 96-100 м 6-7 д 96 м 5 д Жолудское 51 42 71 98м 14 д Заболотское 56 41- в 1867 46 50 47-60 (55 м 5 д) 59м 3д 62- 72 Забриовичское Дикушское мужс Дикушское жен 104 м 20д 100 м 3д 78 11 76 36 78 36 79 36 Зблянское 65 м 2 д 79м 2д 85м 2д 60м 3д 104 90 Конявское 31 50 66 81 Лебедское 58 43 72м 2д 76м 2д Мытлянское 30 28 47 44 49 54 м 1д Орлянское 57 51 64 90 Остринское 88 112 130 м 4д 169 м 5д Радунское 52 м 1 д 41 56 м 2 д 62м 3д 68 м 6д 40 м 12д Рожанковское 69 54 85м 7д 58 Собакинское 57м 2 д 82 60 81 м 2д Тарновское 50 56 — 36 44 28 37 м 3д 41м 6 д Эйшишское 72 60 67м 3д 84 м 1д Итого: 1270 1429 1853 2153

Общее количество учеников в народных училищах Лидского уезда непрерывно увеличивалось и в 1898/99 учебном году составило 2153 ученика. Самым многочисленным с 1877 по 1900 г было Остринское народное училище, в 1898/1899 учебном году в нем занимались 169 мальчиков и 5 девочек. Более сотни учеников имели в 1890-е годы Василишское, Глубокское, Дикушское, Жирмунское, Жолудское, Зблянское народные училища. 36 девочек посещали Дикушское женское училище.

В 1877/78 учебном году 10 народных училищ размещались в доме волостного правления, 8 — в общественном доме, 6- в собственном специально для училища построенном доме, 1 — в казенном доме и только Жолудское училище размещалось в наемной крестьянской избе. Белицкое, Голдовское, Гончарское, Дембровское, Забриовичское, Зблянское, Лебедское, Орлянское, Собакинское народные училища находились в привилегированном положении – им отпускалось по 200 рублей в год из государственной казны. Законоучителям православного исповедания до 1882 г платили по 25 руб. Законоучители католического исповедания до 1904 г. преподавали Закон божий без содержания. В январе 1904 г. им стали из казны платить по 25 рублей.

В 10 училищах Глубокском, Голдовском, Гончарском, Дембровском, Докудовском, Зблянском, Лебедском, Остринском, Покровском и Собакинском были законоучители только православного исповедания, в 7 — Александровском, Беняконском, Жирмунском, Заболотском, Конявском, Радунском и Эйшишском — только католического исповедания и в остальных — смешанного православного и католического исповедания.

Законоучители православного исповедания, как правило, выпускники Литовской православной духовной семинарии. Учительствовали в Лидском уезде также выпускники Орловского (Лебедев Г.), Полоцкого (Софийская С.), Гродненского (Цыдзик А.И.), Слуцкого (Пигулевский С.), Жировицкого (Маркевич И.) духовных училищ; Жировицкой (Гомолицкий М.), Калужской (Мизеров П.В., Скромнов А.П.), Псковской (Беллавин П.Н.), Смоленской (Полубинский Г.), Тверской (Кудрявцев И., Лебедев П.И., Шестов С.) и Тульской (Никольский П.) духовных семинарий.

Виленскую римско-католическую духовную (епархиальную) семинарию закончили: Иоанн Адамович, Антоний Аудыцкий, Франциск Байкштис, Онуфрий Баньковский, Франциск Войцеховский, Иосиф Даукша, Иоанн Кажарнович, Казимир Кучевский, Альфонс Маткевич, Викентий Сидорский, Казимир Станионис, Константин Сташевский, Иоанн Стемпоржецкий, Фома Иванович Шиманский, Сильвестр Шмигеро и др. Генрих Бальцевич-выпускник Минской римско-католической духовной семинарии.

Наставники и учители в основном выпускники Молодечненской учительской семинарии. Изредка в деревни Лидского уезда на обучение крестьянских детей приезжали выпускники Несвижской (Данько Л., Мокат А., Цитович В.) и Свислочской (Панасевич Д.) учительских семинарий, Виленской (Введенская М.) и Гродненской (Александрова М., Зайцова М.А.,Макарова Л.Я.) женских гимназий, Виленского училища для девиц духовного звания (Трацевская С.М., Ивацевич С.), Мариинского женского монастыря (Макарова Н.О.), духовного женского училища (Савицкая С.), Мариинского высшего женского училища (Юндзил М.) и даже Санкт-Петербургской Духовной академии (Фермор Н.).

Народные училища – первые в истории начальные школы, которые пришли в деревню. Дети изучали Закон Божий, арифметику, чтение, письмо, церковное пение. Главным предметом был Закон Божий. Его преподавали священники православного и католического вероисповедания, которые следили, чтобы дети воспитывались в нужном морально-духовном направлении.

Наибольшие сложности создавал вопрос о языке преподавания Закона Божьего. Он привел к поляризации в среде римско-католического духовенства: «одни видели свое будущее в обличии лояльного властям русского католика и тех, кто лишь внешне подчинялся мерам властей по русификации костелов и тех, кто открыто выступал против».

Курс обучения в народной школе был 3-летний. Учебный год должен был начинаться с 1 сентября и заканчиваться 1 мая. Учебная неделя состояла из 36 учебных часов (по 6 уроков в день – 4 до обеда и 2 после обеда). Но чаще всего, занятия проводились только зимой, когда в хозяйстве было меньше работы. В народные училища принимали детей школьного возраста всех сословий и вероисповеданий, но подавляющее большинство учащихся составляли дети крестьян.

Корреспондент из д. Бенякони в 1910 г. жаловался: “У нашым народным вучылішчы было заўсягды ня больш 50– 60 вучняў, а ў гэтым гаду ўсе сунуліся да навукі і ўжо вучацца больш за 100 і яшчэ просяцца, але не прыймаюць. Патрэбна тут двухкласнае прыходскае вучылішча, але ніхто аб гэтым не дбаець”. Корреспондент слегка не в курсе, в 1900 г Беняконское училище посещали 114 учеников.

Первоисточники:

Ершова О.И. Правительственные народные училища Северо-Западных губерний как альтернатива земской школе Европейской России (вторая половина XIX века).

Журнал Министерства народного просвещения. Часть СХVIII. Отд.1. СПб С.29-32

Наша Ніва. 1910 г. (факсимильное издание). Выпуск 3. Мінск.

Памятная книжка Виленского учебного округа на 1874, 1875, 1876, 1877, 1877/78, 1882/83, 1897/98, 1898/99 учебные годы.

Памятная книжка Виленской губернии на 1884, 1887, 1890, 1893, 1894, 1895, 1897, 1900, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915 гг.

Свод удельных постановлений 1843 г.Ч.5. Гл. 3. § 28. СПб.1843.

Предоставил материал старший научный сотрудник Лидского музея – Сливкин Валерий Васильевич. При использовании материала, ссылка на сайт обязательна!