Стать волонтером II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом будущего года, — это фантастическая возможность для белорусской молодежи. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка депутат Государственный Думы России Светлана Журова сегодня на проходящем в Москве Молодежном форуме Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я рада за Беларусь, что там пройдет такое огромное замечательное событие — Европейски игры, — сказала Светлана Журова. — Получить такое право — это очень большое достижение, но и большая ответственность».

По словам депутата, на Зимних олимпийских играх в Сочи именно волонтеры стали лицом Олимпиады. «Потому что они всегда гостеприимно встречали гостей, всегда помогали, и люди, которые приехали в Сочи, совершенно изменили свое мнение о России и эту информацию увезли в свои страны. Так же будет и с вами», — отметила она.

Олимпийская чемпионка полагает, что волонтерский опыт многим может пригодиться в жизни, в том числе в будущей трудовой деятельности. «Поэтому у вас фантастическая возможность, у вас будет незабываемое событие, если вы будет работать как волонтеры на Европейских играх», — сказала она, обращаясь к белорусским участникам форума.

Светлана Журова также рассказала, что она на четверть является белоруской. «Фамилия моя белорусская, и корни у меня из Беларуси. Я всегда очень трепетно относилась к Беларуси», — добавила она.

Молодежный форум Союзного государства проходит в Москве с 26 по 30 сентября. Он собрал лидеров органов молодежного и студенческого самоуправления, представителей общественных организаций и экспертного сообщества из Беларуси и России. Основная цель форума — разработка стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства.

БЕЛТА.