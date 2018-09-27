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Там, где идут ЛЭП-провода, рыбалки не может быть никогда!

28.09.2018 08:09 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Если, будучи в доме или квартире, мы как-то еще воспринимаем находящуюся рядом опасность – присутствие электрического тока, то на природе или за городом, отвлекаясь от проблем и суеты, теряем бдительность…

Что может быть лучше отдыха с удочкой на берегу водоема или прогулки с корзиной по лесу? Здесь мы забываем о необходимости постоянного самоконтроля, к которому нас приучила жизнь в городе. Однако цивилизация и ее неизбежные спутники сопровождают нас повсюду.

Три печальных примера
И, несмотря на постоянно проводимые мероприятия (установка предупреждающих знаков и расклейка плакатов в опасных местах, распространение информационных писем и памяток, выступления на страницах газет), несчастные случаи продолжают происходить. Так, за истекший период 2018-го зарегистрированы 8 несчастных случаев с любителями рыбной ловли, 6 из которых – со смертельным исходом.
К примеру, 27 июня произошел несчастный случай с гомельчанином, 1986 г. р. При переходе по насыпи между двумя озерами в пролете опор 27-28 ВЛ-110 кВ. пострадавший коснулся удилищем провода, попал под напряжение и был смертельно поражен электротоком (60% ожогов кожных покровов). ВАЖНО! Плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электротоком бы­ли установлены у опор ПО кВ. с двух сторон водоема.
23 июля произошел еще один несчастный случай с тяжелым исходом с жителем Бобруйска, 1971 г. р. Пострадавший вместе с 9-летним сыном рыбачил на озере. Подняв удочку длиной 6 м, приблизился на недопустимое расстояние к ВЛ-11 кВ, попал под напряжение и, получив ожоги 2-4 степени, был доставлен в реанимационное отделение больницы.
31 августа гомельчанин, 1995 г. р., двигаясь с разложенной телескопической удочкой (длина удилища – 7 м), приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-10 кВ. в пролете опор 22-23 и попал под напряжение. На КАЖДОЙ опоре были плакаты о запрете рыбной ловли в охранной зоне линии электропередач и опасности поражения электротоком.

Простые правила
Даже в часы отдыха не забывайте о смертельной опасности, которую представляют собой воздушные линии электропередач, находящиеся вблизи вас и ваших близких!
Вот элементарные правила электробезопасности…
Не приближайтесь сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередач, другим токоведущим частям электроустановок на расстояние менее 2 метров. Поражение электротоком может произойти даже БЕЗ непосредственного прикосновения к токоведущим частям.
При выборе места для отдыха и рыбалки при сборе грибов и ягод избегайте трасс прохождения воздушных и кабельных линий электропередач.
Обращайте внимание на предупреждающие плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие о наличии электрического напряжения и опасности поражения электротоком.
Не прикасайтесь к оборванным проводам воздушных линий электропередач и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 м.
При обнаружении свисающего или оборванного провода немедленно сообщите дежурному электросетей по телефонам 2-11 -51 или 144 и примите меры по предупреждению приближающихся к месту обрыва людей о грозящей опасности до прибытия оперативно-выездной бригады электросетей.
Не влезайте на опоры воздушных линий электропередач, не проникайте в помещения электроустановок.
Не набрасывайте на провода проволоку и другие предметы, не запускайте бумажных змеев.
Не разбивайте изоляторы.
Ознакомьте с правилами электробезопасности детей и требуйте от них неукоснительного их соблюдения.

Михаил ГИРИЛЮК,
государственный инспектор инспекции «Энергонадзор».

 
 
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