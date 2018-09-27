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Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ
Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ, который проходит в столице Таджикистана городе Душанбе.
Мероприятие началось с церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников саммита.
Международный форум проходит во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. Лидеры стран рассмотрят проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Накануне Лукашенко провел встречу с президентом Узбекистана и
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Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ, который проходит в столице Таджикистана городе Душанбе. Мероприятие началось с церемонии совместного...
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