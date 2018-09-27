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Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ

28.09.2018 10:53 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ, который проходит в столице Таджикистана городе Душанбе.

Мероприятие началось с церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников саммита.

Международный форум проходит во дворце "Сомон" на территории правительственной резиденции. Лидеры стран рассмотрят проекты документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых направлениях деятельности Содружества. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Накануне Лукашенко провел встречу с президентом Узбекистана и предложил Шавкату Мирзиееву построить в центре Минска посольство этой страны. Александр Лукашенко 27 сентября направился с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ, который проходит в столице Таджикистана городе Душанбе. Мероприятие началось с церемонии совместного...
 
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