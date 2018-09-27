Почетное консульство Беларуси торжественно открыли в Барселоне

В Барселоне торжественно открыли почетное консульство Беларуси. Это поможет развитию сотрудничества двух стран как в экономической, так и в гуманитарной сферах, заявил белорусский посол во Франции и Испании, передает «МИР 24».

По словам Павла Латушко, открытие консульства позволит народам двух стран лучше узнать друг друга. За прошедшие годы организованы визиты членов правительств, подписано множество соглашений, отметил также дипломат.

«Мы наблюдаем активизацию наших контактов в экономической сфере, в сфере туризма, в сфере культуры, межличностных отношений. Очень важно, что сотрудничают молодежные организации, что мы открыли наше дипломатическое представительство в Мадриде. Испания – одна из крупнейших стран членов Европейского союза. И Беларусь заинтересована в том, чтобы иметь добрые, конструктивные взаимоотношения с этой страной», – подчеркнул посол Беларуси во Франции и Испании Павел Латушко.

В посольстве подчеркнули, что в автономной области Каталония проживает почти 2 тыс. белорусов. Это привлекательное туристическое направление. По маршруту Минск – Барселона национальная авиакомпания в прошлом году перевезла более 40 тысяч пассажиров.