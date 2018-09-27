ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почетное консульство Беларуси торжественно открыли в Барселоне

28.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Барселоне торжественно открыли почетное консульство Беларуси. Это поможет развитию сотрудничества двух стран как в экономической, так и в гуманитарной сферах, заявил белорусский посол во Франции и Испании, передает «МИР 24».

По словам Павла Латушко, открытие консульства позволит народам двух стран лучше узнать друг друга. За прошедшие годы организованы визиты членов правительств, подписано множество соглашений, отметил также дипломат.

«Мы наблюдаем активизацию наших контактов в экономической сфере, в сфере туризма, в сфере культуры, межличностных отношений. Очень важно, что сотрудничают молодежные организации, что мы открыли наше дипломатическое представительство в Мадриде. Испания – одна из крупнейших стран членов Европейского союза. И Беларусь заинтересована в том, чтобы иметь добрые, конструктивные взаимоотношения с этой страной», – подчеркнул посол Беларуси во Франции и Испании Павел Латушко.

В посольстве подчеркнули, что в автономной области Каталония проживает почти 2 тыс. белорусов. Это привлекательное туристическое направление. По маршруту Минск – Барселона национальная авиакомпания в прошлом году перевезла более 40 тысяч пассажиров. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это поможет развитию сотрудничества двух стран как в экономической, так и в гуманитарной сферах, уверен белорусский посол во Франции и Испании Павел Латушко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конституционный суд Румынии признал права гомосексуальных пар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика