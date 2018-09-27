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Елизарьев вернулся в Большой театр Беларуси

28.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Спустя девять лет легендарный балетмейстер Валентин Елизарьев снова в Белорусском театре оперы и балета. Его уже представили коллективу в должности художественного руководителя, передает телеканал «МИР 24».

«Очень хорошее настроение. Это мой мир, это мой родной дом. Я буду равно относиться ко всем коллективам, даже включая миманс. У меня не будет жанров любимчиков и не любимчиков. Я обязательно приду в каждый коллектив и пообщаюсь с людьми, которые и создают это искусство», – поделился Елизарьев.

Елизарьев впервые пришел в белорусский Большой 45 лет назад. В 26 он стал самым молодым главным балетмейстером в Советском Союзе. Также он ставил спектакли в Японии, Турции, Китае. Расставшись с Большим театром почти десятилетие назад, вернулся Елизарьев по собственной инициативе. Он обратился в Министерство культуры с новой концепцией развития театра, и ее одобрили.

«Это знаковое событие, историческое событие в жизни театра. Валентин Николаевич – тот человек, который создал тот феномен, который называется белорусский балет, который широко известен в мире, который признается. Это то, что не требует никаких доказательств. Мы считаем, что его опыт, его жизненная мудрость и непререкаемый авторитет в театральном мире позволит выстроить работу большого театра на новом качественном уровне», – поделился министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь. 

Первым делом Елизарьев планирует обновить те постановки, что уже много лет не сходят с подмостков Белорусского театра оперы и балета. Средни них – «Ромео и Джульетта», «Сотворение мира» и «Кармен-сюита».



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Первым делом он планирует обновить те постановки, что уже много лет не сходят с подмостков Белорусского театра оперы и балета
 
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