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Конституционный суд Румынии признал права гомосексуальных пар

28.09.2018 11:31 — Разное | KYKY  
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Конституционный суд Румынии в четверг, 27 сентября, постановил – гомосексуальные пары должны иметь те же права на частную и семейную жизнь, что и гетеросексуальные. Параллельно консервативная коалиция хочет устроить референдум по вопросу занесения в конституцию страны определения брака «как союза между мужчиной и женщиной», пишет Deutsche Welle.

«В долгосрочной перспективе они должны извлечь выгоду из законодательного признания их прав и обязательств», – говорится в постановлении.

При этом сенат Румынии по инициативе консервативной «Коалиции за семью» и других групп, близких к православной церкви, хочет провести плебисцит по вопросу о внесении в конституцию страны определения брака «как союза между мужчиной и женщиной». В поддержку голосования собрали больше трех миллионов подписей (население всей Румынии – 20 миллионов человек). Референдум состоится 6-7 октября.

Конституционный суд также постановил, что однополые супружеские пары могут считаться семьями и проживать в Румынии, если один из супругов – гражданин ЕС.

Отметич, что гомосексуальность в Румынии находилась под запретом до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза ее легализовали.

 
 
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Конституционный суд Румынии в четверг, 27 сентября, постановил – гомосексуальные пары должны иметь те же права на частную и семейную жизнь, что и...
 
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