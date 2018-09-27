ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студент снял фильм об отряде «Ангел» и выиграл на международном киноконкурсе

28.09.2018 10:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Поисково-спасательный отряд «Ангел» создали в 2012 году, но до сих пор далеко не все понимают, как на самом деле работают волонтеры, как проходят поиски и так далее. Студент четвертого курса БГАИ Кирилл Власенко снял документальный фильм «Дай мне знак» об «Ангеле» и стал лауреатом международного киноконкурса «Спасти и сохранить». А 11 октября в Минске состоится премьера его фильма, пишет «СБ».

Командир отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал, что ему понравилась идея снять фильм, хоть он и сомневался, получится ли: «Сбор волонтеров по тревоге может произойти в любое время. Был удивлен, что Кирилл ездил с нами, делал фильм год, своими силами искал свет, петлички, камеры, чтобы хорошо показать, как все происходит во время поисков, – то, что мало кто видит. Сделанных на таком уровне фильмов точно нет ни у нас, ни у соседей».

Съемки начались летом 2017 года. Многие волонтеры прикрепляли нагрудные видеорегистраторы, чтобы снять дополнительные кадры и помочь Кириллу. Режиссер вспоминает, какими неожиданными иногда были сборы: «Приходит сообщение: «Через два часа отправляемся на поиски». Нельзя тянуть – беру камеру, еду. И так во все поры года. Мой призыв в фильме – «люди, подключайтесь, помогайте!».  

Кирилл сказал, что БГУКИ поставил в классификации фильма отметку «документальное». В 26-минутном кино много времени отводится истории Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще в сентябре 2017 года. Это были самые масштабные поиски человека в истории Беларуси – и Кирилл их задокументировал.

Фильм называется «Дай мне знак» – как одна из любимых отрядовских песен группы «Тяни-Толкай». Музыканты, если что, использовать ее разрешили. 11 октября фильм покажут в Минске для большой аудитории. Возможно, потом он попадет и на большой экран. А уже после этого «Дай мне знак» разместят в соцсетях. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисково-спасательный отряд «Ангел» создали в 2012 году, но до сих пор далеко не все понимают, как на самом деле работают волонтеры, как проходят поиски и так далее....
 
Новости дня
Новости разные
 
Россияне пытались провезти через польско-белорусскую границу гашиша на 1 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика