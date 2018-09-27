Студент снял фильм об отряде «Ангел» и выиграл на международном киноконкурсе

Поисково-спасательный отряд «Ангел» создали в 2012 году, но до сих пор далеко не все понимают, как на самом деле работают волонтеры, как проходят поиски и так далее. Студент четвертого курса БГАИ Кирилл Власенко снял документальный фильм «Дай мне знак» об «Ангеле» и стал лауреатом международного киноконкурса «Спасти и сохранить». А 11 октября в Минске состоится премьера его фильма, пишет «СБ».

Командир отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал, что ему понравилась идея снять фильм, хоть он и сомневался, получится ли: «Сбор волонтеров по тревоге может произойти в любое время. Был удивлен, что Кирилл ездил с нами, делал фильм год, своими силами искал свет, петлички, камеры, чтобы хорошо показать, как все происходит во время поисков, – то, что мало кто видит. Сделанных на таком уровне фильмов точно нет ни у нас, ни у соседей».

Съемки начались летом 2017 года. Многие волонтеры прикрепляли нагрудные видеорегистраторы, чтобы снять дополнительные кадры и помочь Кириллу. Режиссер вспоминает, какими неожиданными иногда были сборы: «Приходит сообщение: «Через два часа отправляемся на поиски». Нельзя тянуть – беру камеру, еду. И так во все поры года. Мой призыв в фильме – «люди, подключайтесь, помогайте!».

Кирилл сказал, что БГУКИ поставил в классификации фильма отметку «документальное». В 26-минутном кино много времени отводится истории Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще в сентябре 2017 года. Это были самые масштабные поиски человека в истории Беларуси – и Кирилл их задокументировал.

Фильм называется «Дай мне знак» – как одна из любимых отрядовских песен группы «Тяни-Толкай». Музыканты, если что, использовать ее разрешили. 11 октября фильм покажут в Минске для большой аудитории. Возможно, потом он попадет и на большой экран. А уже после этого «Дай мне знак» разместят в соцсетях.