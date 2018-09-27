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«Мне повезло – попал к хорошим докторам». Станислав Шушкевич перенес инфаркт

28.09.2018 09:51 — Разное | KYKY  
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Первый глава Беларуси Станислав Шушкевич в интервью «Народной воле» рассказал, что перенес инфаркт на ногах, пишет «Наша Нiва». В РНПЦ его поставили на ноги за шесть суток, после чего он отправился в Южную Корею, куда он ежегодно летает уже 26 лет на конференцию по объединению Кореи.

«Те медики, у которых я наблюдался в лечкомиссии, его не заметили. Но мне повезло – я попал к хорошим докторам в кардиологический центр. И они меня интенсивно лечили. Одна капельница длилась семь с половиной часов. Представляете, что это такое? А я принял шесть таких», – рассказал Шушкевич.

Первый глава страны рассказал, как узнал об инфаркте: «Когда я приехал в РНПЦ «Кардиология» на консультацию и доктор взглянул на мою кардиограмму, он сразу спросил: когда вы перенесли инфаркт? И это было сказано так, что я сделал вывод, что любой дурак, посмотрев мою кардиограмму, увидел бы там инфаркт. Но оказалось, что врачи нового шикарного государственного медицинского центра, где я обслуживаюсь, его не увидели».

По его словам, длительные капельницы были хуже, чем перелет из Москвы в Сеул, который длится восемь часов. В РНПЦ его поставили на ноги за шесть суток. После выписки из больницы он отправился в Южную Корею. Он туда летает ежегодно уже 26 лет на конференцию по объединению Кореи. В этом году там было много бывших президентов, премьер-министров и председателей Верховных судов стран Европы и бывшего СНГ. Станислав Шушкевич добавляет, что отказался от других лекций в зарубежных вузах, так как не позволяет здоровье.

На вопрос о том, как на новость отреагировала супруга, он рассказал, что она кандидат физико-математических наук, но в последнее время уже и в медицине стала неплохо разбираться. «Контролирует меня жестче, чем самый строгий доктор! И заставляет меня очень многое выполнять. И я не сопротивляюсь», – пошутил Станислав Шушкевич.

 
Теги: Новости
 
 
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Первый глава Беларуси Станислав Шушкевич в интервью «Народной воле» рассказал, что перенес инфаркт на ногах, пишет «Наша Нiва». В РНПЦ его поставили на ноги за...
 
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