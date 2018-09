На Илона Маска завели дело за подлог и мошенничество

Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла дело в отношении главы Tesla Илона Маска. Проблема в его твите 7 августа – там он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов, а 24 августа передумал и сказал, что компания останется публичной. Власти считают, что он ввел людей в заблуждение, пишет TUT.by.

Агентство Bloomberg указало , что дело связано с ситуацией на рынке ценных бумаг. Агентство Reuters пишет, что претензии комиссии связаны с твитом Маска 7 августа, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов. Из-за этого стоимость акций повысилась на 6%. Указывая на другие его сообщения, коммисия предположила, что Маск ввел инвесторов в заблуждение. Авторы иска считают, что Маск не обсуждал выкуп акций ни с одним из партнеров и знал, что такая сделка связана с множеством неопределенностей. На фоне этой информации акции Tesla на бирже в Нью-Йорке снизились на 6%.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.