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На Илона Маска завели дело за подлог и мошенничество

28.09.2018 09:33 — Разное | KYKY  
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла дело в отношении главы Tesla Илона Маска. Проблема в его твите 7 августа – там он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов, а 24 августа передумал и сказал, что компания останется публичной. Власти считают, что он ввел людей в заблуждение, пишет TUT.by.

Агентство Bloomberg указало, что дело связано с ситуацией на рынке ценных бумаг. Агентство Reuters пишет, что претензии комиссии связаны с твитом Маска 7 августа, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов. Из-за этого стоимость акций повысилась на 6%. Указывая на другие его сообщения, коммисия предположила, что Маск ввел инвесторов в заблуждение. Авторы иска считают, что Маск не обсуждал выкуп акций ни с одним из партнеров и знал, что такая сделка связана с множеством неопределенностей. На фоне этой информации акции Tesla на бирже в Нью-Йорке снизились на 6%.

На прошлой неделе стало известно, что Маском заинтересовалось Министерство юстиции США. Поводом стал этот же твит бизнесмена, после которого акции компании заметно выросли в цене. Минюст считает, что слова о наличии инвестора для выкупа бумаг были безосновательными, а Маск ввел людей в заблуждение.

Маск уже после начала скандала 24 августа заявил, что Tesla останется публичной компанией, сославшись на проблемы с инвестором.

Реакция Илона

Илон Маск назвал иск необоснованным. Об этом говорится в его заявлении, озвученном в четверг телеканалом CNBC: «Необоснованная акция комиссии глубоко огорчила и разочаровала меня. «Я всегда действовал в интересах правды, транспарентности и инвесторов. Честность является важнейшей ценностью в моей жизни, факты продемонстрируют то, что я никогда не скомпрометировал себя никоим образом», – сказал бизнесмен.

У Tesla сейчас проблемы – за последние несколько недель компанию покинули сразу несколько топ-менеджеров. Среди них вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Макнир, главный бухгалтер Дейв Мортон, руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. В среду, 26 сентября, Tesla покинул вице-президент Лиам О’Коннор, который отвечал за глобальные поставки.

Сам Маск 17 сентября признался в письме одному из клиентов, что Tesla попала в «логистический ад», чем и вызваны перебои с поставками готовых автомобилей. Он пообещал, что скоро решит все проблемы.

 
 
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла дело в отношении главы Tesla Илона Маска. Проблема в его твите 7 августа – там он заявил о готовности выкупить акции...
 
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