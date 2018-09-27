Сессия райсовета депутатов





3 октября 2018 года состоится 9 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва.

На сессию выносятся вопросы: “О качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг населению”; “О работе, проводимой в районе по благоустройству населенных пунктов, объектов производственного и социально-культурного назначения, наведению порядка на земле, сносу ветхих и пустующих домов в сельской местности в рамках проведения Года малой родины”.

Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов, руководители учреждений общего среднего образования.

Начало — в 10.00 в Центре досуга (г.Кировск, ул.Ленинская, 22).