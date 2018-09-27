"Полтергейст" в новостройке: "Комиссия по приемке дома написала - горячая вода есть. Но ее нет"

С очень странной проблемой столкнулись жильцы двух подъездов нового дома по улице Стадионной в Минске: вместо горячей воды у них из крана идет «чуть теплая, и то не всегда». О проблеме знают в офисе застройщика, генподрядчика и кабинетах администрации города, на место выезжали комиссии и специалисты, но от их указаний и переписки толку мало — новоселы продолжают «закаляться».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я живу на 7-м этаже в 4-м подъезде уже месяц, и за это время еще ни разу из кранов не лилась горячая вода, — говорит Дмитрий, житель проблемного дома. — Вчера на некоторое время включилась теплая, потом опять отключили. Сегодня утром пошла почти горячая, но разбавлять холодной ее все равно не нужно.



Воду с такой температурой жильцы двух подъездов считают горячей

Мы поднялись в квартиру Дмитрия, чтобы понять, что значит «горячая вода» в его понимании. Замер делаем инфракрасным термометром — и на кухне, и в санузле наш градусник показывает всего 28,60С. Но новосел и этому рад — уже можно принять душ, ребенка помыть.



Выводы очередной комиссии: горячего водоснабжения не выявлено

Проблема с горячей водой в двух подъездах обнаружилась сразу после ввода дома в эксплуатацию.

— Сначала на жалобы нам отвечали, что проблема из-за неправильно установленных жильцами змеевиков в санузлах, — говорит Алексей, владелец квартиры из пятого подъезда. — Приходила проверка — везде все правильно, не в этом дело.

Жильцы заметили, что вода теплеет после приезда специалистов, которые периодически пытаются что-то настроить. Самое странное в этой ситуации, так это то, что никто не может установить причину такой несправедливости — в трех подъездах из кранов льется горячая вода, а в двух других люди пытаются «поймать» время, когда из крана пойдет более менее теплая и можно принять душ.

Возможно, в этом виноваты проектировщики, которые допустили ошибку. Но «накосячить» могли и строители при монтаже.





— Застройщик о проблеме знает и пытается ее решить, — говорит Алексей, владелец квартиры в новом доме, который полтора года назад сдал застройщик «Горизонтпроектстрой». — По крайней мере, из их ответа следует, что проект отправили на экспертизу, чтобы выяснить, не было ли ошибки в проектировании системы горячего водоснабжения.





Главный инженер компании «Горизонтпроектстрой» Александр Якубовский не стал отрицать проблему.

— Да, сейчас у жильцов вода из кранов идет не очень горячая, — говорит он. — Точную причину этого назвать мы не можем. Однако это точно не ошибка проектировщиков. Мы заказывали проверку проекта у специалистов, и ее выводы говорят о том, что техническая часть — сечения труб, мощность циркуляционных насосов и прочее подобраны правильно, система должна функционировать.

Так же главный инженер подчеркнул, что монтажом по этому проекту занимался генподрядчик ОАО «Стройтрест 35».



Из переписки застройщика и генподрядчика

— Мы направили письмо подрядчику с просьбой пересмотреть смонтированные им системы и узлы более детально, — добавил Александр.

Каким образом дом был принят в эксплуатацию без нормально работающей системы горячего водоснабжения, Александр затруднился ответить — он в этой должности работает недавно.





Перед сдачей все системы должны были пройти испытания. И их, судя по документам, проводили. Под соответствующими актами (от 24.03.2017) испытания системы водоснабжения (в том числе и горячего) стоят подписи и печати под выводами комиссии о том, что система ГВС исправно работает.





Чуть более чем через год был составлен дефектный акт (от 05.04.2018), в котором первым номером идет «некорректная работа системы ГВС». То есть, во время испытаний, все с ГВС было в порядке, а через год — в двух подъездах нет горячей воды?

Объяснений этому жильцы дома № 9 по улице Стадионной не смогли получить.

«Некорректная работ системы ГВС» в дефектном акте — не единственная проблема новостройки.





— Качество строительства в этом доме на низком уровне: я когда принимал квартиру у меня было порядка 50 замечаний, — говорит Алексей. — Некоторые нам исправили, что-то сделали сами. Недавно владельцы квартир, которые хотели установить кондиционеры, столкнулись с ситуацией, что им в этом отказывают, аргументируя это тем, что фасад не принят в эксплуатацию. Получается, что дом принят в эксплуатацию, а фасад нет?



Во дворе нет ни одной скамейки. Вместо урн — пластиковые ведра

По словам жильцов, сразу после сдачи дома во дворе были и лавочки, и урны. В декабре председателю собственников позвонили жильцы, сказали, что какие-то люди грузят их в кузов машины. Он не растерялся, въезд во двор заблокировал, вызвал милицию. Но скамейки все равно увезли — оказалось, что это генподрядчик распорядился забрать свое имущество, так как застройщик с ним не расплатился за выполненные работы.



Со своей проблемой жильцы дома обратились к городским властям — им ответили

Жильцы дома собираются обратиться в суд с коллективным иском по понуждению застройщика к соблюдению договора долевого строительства — они рассчитывали получить за вложенные деньги комфортные условия жизни с настоящей горячей водой и нормальным благоустройством.