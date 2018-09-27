"Мой друг так сбросил 30 кг". Лидер "Дай дорогу!" - о том, как взрослым освоить и полюбить ролики

Лидер группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский гоняет на роликах так уверенно, будто стоит на них с детства. Но его роллерскому стажу только три года. О том, почему перед сном он обязательно проезжает 20 километров и чем ролики лучше бега и велосипеда, музыкант рассказал GO.TUT.BY.





«Учиться кататься, когда ты уже не ребенок, страшновато»

— Я не сонная муха, энергия довольно сильно прет, — объясняет Юрий. — У меня есть быстрый велосипед. Но велик для меня очень понятный: там равновесие научился держать, и все, скукотища. А на роликах у тебя постоянно какие-то открытия!

Сейчас Юрию 42 года, а на ролики он стал три года назад. Учиться кататься, когда ты уже не ребенок, страшновато. Но нужно рискнуть, считает музыкант. Сам он учился ездить «потихонечку», наматывая круги в парке вдали от прохожих. Первые ролики купил «бэушные», за сто долларов. Были ссадины на коленях и «локти трещали».

— Многие говорят: «Да ты что, сдурел? Ты же падаешь не на травку и не на песок, а на асфальт!» Но ролики для меня — как возвращение в детство. У тебя словно крылья вырастают: летишь над землей — похоже на сон.

Те, кто любит агрессивное катание, ездят по перилам и делают сальто — «как будто человек перед трюком сохранился», говорит Юра. Он не из таких. Считает, что себя нужно беречь — для коллег и фанатов.

— За мной люди стоят, поэтому нужно заботиться о себе, чтобы не подвести других. Я в прошлом году вывихнул руку, очень сильно. Концерты мы не отменяли, но играть было очень тяжело. У нас случился небольшой конфликт. Мне сказали: «Зачем ты так рискуешь?»

В момент падения Юрий как раз был без налокотников. Сейчас всегда надевает защиту в ситуациях, когда могут возникнуть травмы: например, если собирается прыгать.

— В роликах нет предела обучению: пытаешься ехать задом, прыгать и так далее. И азарт постоянно подстегивает! Когда открываешь для себя новый уровень, это всегда связано с каким-то экстримом. Не можешь расслабиться полностью, чего-то опасаешься. Так что на роликах трудности всегда есть.

«Мой друг из-за роликов сбросил 30 кг»

Самое главное в катании на роликах — найти подходящую компанию. Один Юрий не катается.

— Я с велосипедистами гоняю последнее время. Потому что роллеры у нас молодые, они обычно в это время уже спят, — шутит музыкант. — Ночью, с 11 до часа покататься — вообще в кайф. Сон крепче. Это как пробежка, только бег плохо на суставы влияет, а ролики — нет.

Что ролики — это еще и хорошая физкультура, он понял, когда стал кататься.

— Я никогда не был толстым, параллельно еще хожу в тренажерный зал. Но у меня есть друг, мы с ним второй год гоняем почти каждый день — и со своих 105 кг он сбросил около 30 именно благодаря роликам. Что касается спорта, какой-то кардионагрузки, выносливости, мои рекомендации — ролики. На велике тоже прикольно, но там нужно пыхтеть, чтобы почувствовать какую-то усталость.

Юрий вдохновляет своим примером катания на роликах подписчиков, постоянно выкладывая фото и видео с покатушек. Ночью колеса его роликов Seba горят разными огнями. Но сезон катания недолгий — только пять-шесть месяцев. Слякоть портит ролики, летят подшипники.

— В городе нет специальных мест, чтобы кататься в несезон. Если бы у нас были зимние площадки, где можно независимо от погоды кататься, — это было бы круто!