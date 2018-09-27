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Какие районы оказались в топ-10 самых безработных и самых "работящих"

28.09.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
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На первой строчке рейтинга самых безработных районов Беларуси оказался Поставский. Здесь на начало этого сентября официально нетрудоустроенными были 0,8% экономически активного населения, или 112 человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какие районы оказались в топе самых безработных

Первое место по уровню зарегистрированной безработицы занимает Поставский район — 0,8% от экономически активного населения, или 112 официально нетрудоустроенных. Вторая строчка по этому показателю осталась за Кобринским районом (0,7%, или 233 безработных), а третья — за Сенненским (0,7%, или 63 человека). Эти данные приводятся в сборниках Белстата со ссылкой на комитеты по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.

Примечательно, что на четвертой строчке оказался Чаусский район, где за год число безработных выросло на 183%. Ранее этот район часто оказывался в топе самых «работящих».

Напомним, ранее продолжительное время самым безработным был Молодечненский район. На начало сентября здесь было 269 нетрудоустроенных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от экономически активного населения.

Топ-10 самых безработных районов на начало сентября  
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек как изменилось за 2017 год число безработных, в %  
Поставский 0,8 112 -15,8  
Кобринский 0,7 233 -24,1  
Сенненский 0,7 63 -37,6  
Чаусский 0,7 51 +183,3  
Круглянский 0,7 37 +37  
Октябрьский 0,7 37 -17,8  
Россонский 0,7 28 -26,3  
Борисовский 0,6 452 -31,2  
Оршанский 0,6 403 -44,7  
Полоцкий 0,6 281 -40,8  

При этом по числу безработных в лидерах Борисовский район (452 человек), Оршанский (403), Солигорский (356), Мозырский (307), Полоцкий (281), Молодечненский (269), Слуцкий (254), Кобринский (233), Речицкий (232).

Кто оказался в десятке самых «работящих» районов

Самым «работящим» районом на начало сентября оказался Минский, официально нетрудоустроенными были 72 человека.

На второй строчке разместился Березинский район (0,1% и 14 человек), на третьей — Стародорожский (0,1% и 14 человек).

Топ-10 самых «работящих» районов на начало сентября
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек как за год изменилось число безработных, в %
Минский 0 72 -65,6
Березинский 0,1 14 -83,1
Стародорожский 0,1 14 -22,2
Миорский 0,2 15 -31,8
Браславский 0,2 21 -67,7
Каменецкий 0,2 24 -42,9
Петриковский 0,2 26 -73,7
Шкловский 0,2 32 -17,9
Воложинский 0,2 33 -10,8
Столбцовский 0,2 40 -51,8
Смолевичский 0,2 42 -25

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