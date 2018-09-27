На первой строчке рейтинга самых безработных районов Беларуси оказался Поставский. Здесь на начало этого сентября официально нетрудоустроенными были 0,8% экономически активного населения, или 112 человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.
Какие районы оказались в топе самых безработных
Первое место по уровню зарегистрированной безработицы занимает Поставский район — 0,8% от экономически активного населения, или 112 официально нетрудоустроенных. Вторая строчка по этому показателю осталась за Кобринским районом (0,7%, или 233 безработных), а третья — за Сенненским (0,7%, или 63 человека). Эти данные приводятся в сборниках Белстата со ссылкой на комитеты по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.
Примечательно, что на четвертой строчке оказался Чаусский район, где за год число безработных выросло на 183%. Ранее этот район часто оказывался в топе самых «работящих».
Напомним, ранее продолжительное время самым безработным был Молодечненский район. На начало сентября здесь было 269 нетрудоустроенных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от экономически активного населения.
Топ-10 самых безработных районов на начало сентября
район
уровень зарегистрированной безработицы, в %
число безработных, человек
как изменилось за 2017 год число безработных, в %
Поставский
0,8
112
-15,8
Кобринский
0,7
233
-24,1
Сенненский
0,7
63
-37,6
Чаусский
0,7
51
+183,3
Круглянский
0,7
37
+37
Октябрьский
0,7
37
-17,8
Россонский
0,7
28
-26,3
Борисовский
0,6
452
-31,2
Оршанский
0,6
403
-44,7
Полоцкий
0,6
281
-40,8
При этом по числу безработных в лидерах Борисовский район (452 человек), Оршанский (403), Солигорский (356), Мозырский (307), Полоцкий (281), Молодечненский (269), Слуцкий (254), Кобринский (233), Речицкий (232).
Кто оказался в десятке самых «работящих» районов
Самым «работящим» районом на начало сентября оказался Минский, официально нетрудоустроенными были 72 человека.
На второй строчке разместился Березинский район (0,1% и 14 человек), на третьей — Стародорожский (0,1% и 14 человек).
Топ-10 самых «работящих» районов на начало сентября