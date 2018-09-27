Скидки и очереди: в Минске открылся самый большой магазин Apple в Беларуси

В минском торговом центре Green City открылся самый большой в Беларуси магазин Apple уровня Premium Reseller. В честь этого события покупателям предложили скидки до 50% на ряд гаджетов. Это вызвало ажиотаж: в очередь выстроились десятки человек.





«Пришли к восьми утра»

Хотя открытие нового i-Store было намечено на 12 часов, уже в 9.25 в очереди перед ним стояли около 15 человек. Первыми занять места успели Дмитрий и Евгений, которые пришли к восьми утра. Их цель — iPad и AirPods по сниженной цене.

Представители i-Store заранее ожидали много людей и советовали бронировать нужные гаджеты на сайте. Но так сделали не все. Поэтому перед открытием очередь разделили на две группы — тех, кто бронировал, тех, кто забыл об этом. В 10 утра в первой очереди стояло уже несколько десятков человек, а к 12 очередь заняла большую часть первого этажа торгового центра.













Магазин открылся ровно в 12. Одним из первых покупателей стал минчанин по имени Андрей, который приобрел наушники AirPods. Рассказать что-нибудь о себе журналистам он отказался.



Андрей и его новые наушники

Самый большой магазин Apple в Беларуси

Магазин в Green City стал третьим и самым крупным центром продаж сети i-Store. Он расположен на первом этаже торгового центра и занимает площадь 128 квадратных метров. 107 из них, по словам представителей компании, отведены под шоу-рум. Там всю технику можно подержать в руках.

В магазине специальные зоны консультаций и обучения Flex Table, где посетителям предлагают помощь в подборе нужного гаджета. На полках, кроме ноутбуков, планшетов, смартфонов и других устройств Apple, мы также заметили портативные колонки, наушники и целый ряд аксессуаров. Впрочем, все это есть и в двух других минских магазинах сети.













В команде нового i-Store будет работать от 10 до 12 человек, все они прошли обучение у сертифицированных экспертов Apple. В первые три дня с момента открытия в магазине ожидают от одной до двух тысяч покупателей.

«Новый магазин побил все рекорды по количеству предзаказов», — сказал Владислав Курлович, директор i-Store в Green City. Точное их количество он не назвал. Но сообщил, что количество акционных товаров увеличили в три раза.

Напомним, с 28 по 30 сентября в новом i-Store в Green City определенные устройства Apple продают со скидкой. 13-дюймовый MacBook Pro с 128 ГБ постоянной памяти продается за 2749 рублей (против 3759 рублей, минус 27%). Планшет iPad с 32 ГБ памяти и Wi-Fi-модулем подешевел до 649 рублей с 949 рублей (минус 32%). Также снизились цены на беспроводные наушники AirPods и стилус Apple Pencil (но только при покупке iPad). iPhone X, iPhone 8 и iPhone 7 предлагают в рассрочку на 24 месяца.

Когда в Беларусь привезут новые iPhone и откуда такие цены

По словам представителей i-Store, новые iPhone Xs и iPhone Xs Max предположительно начнут официально продаваться в Беларуси в конце октября. Цены для белорусских покупателей пока не раскрывают.





Представители сети рассказали, что планируют расширять ее в регионах. В каких именно — пока не говорят. В Минске же скоро может открыться четвертый магазин i-Store.

Почему гаджеты Apple в Беларуси часто оказываются дороже, чем в других странах? На это вопрос мы попросили ответить Ирину Савину, генерального директора сети APR в СНГ (кроме России). «Ценообразование и затратная часть в различных регионах отличаются друг от друга, но в сети пытаются сделать все возможное, чтобы финальная стоимость гаджетов оказалась доступной для белорусов», — ответила она.

Смотрите, сколько стоят эти же гаджеты Apple в белорусских интернет-магазинах: