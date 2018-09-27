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Хэтчбек BMW i3 получил батарею увеличенной емкости

28.09.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
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Это уже вторая по счету модернизация баварского электрокара, начиная с августа прошлого года, когда хэтчбеку подретушировали внешность, улучшили оснащение и добавили версию i3S со спортивным уклоном. Нынешний «апдейт» затронул главным образом технику машины.


Электромотор остался прежним — с отдачей 170 лошадиных сил у базовой версии и 184 силы у «подогретого» i3S. Зато батарея теперь емкостью 42,2 кВт·ч, что на 9 кВт·ч больше, чем у прежней версии. А по сравнению с i3 образца 2013 года емкость аккумулятора увеличилась вдвое! Заявленный пробег на одной зарядке вырос на 30% — до 359 км по формальному циклу NEDC, по новой расчетной методике WLTP он равен 310 км и 285 км у версии i3S (в реальной жизни ожидается примерно на 50 км меньше).


От бытовой розетки подзарядить батарею i3 на 80% можно будет за 15 часов. Кроме того, европейские покупатели теперь не смогут заказать вариант Range Extender с бензиновым моторчиком объемом 650 «кубиков», который работает только в режиме генератора, подзаряжая тяговую батарею на ходу — на него приходилось лишь 10% от общего объема продаж i3 в Старом Свете. Но в США, где i3 REX предпочитают до 70% заказчиков, такая опция останется.


В Германии цены на i3 остались на прежнем уровне и начинаются от 37 750 евро.

 
 
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В Германии цены на i3 остались на прежнем уровне и начинаются от 37 750 евро.
 
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