Азаренко не сыграет на открытом чемпионате Китая

Белоруска Виктория Азаренко пропустит открытый чемпионат Китая по теннису с призовым фондом 8 285 274 долларов.



Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

Фамилии Азаренко, которая становилась победительницей этого турнира в 2012 году, нет в основной сетке China Open, куда включены 64 спортсменки.

Напомним, что на прошлой неделе Виктория Азаренко (№ 54 WTA) снялась по ходу четвертьфинального поединка на турнире в Токио, а затем отказалась от участия в соревнованиях в китайском Ухане.

Из Японии Виктория Азаренко отправилась в США. Накануне репортеры засняли Викторию, покидающую ресторан Craigs в западном Голливуде.



Фото с сайта vk.com/azarenka_vika

Информации о снятии Азаренко с турниров китайском Тяньцзине (8−14 октября) и Люксембурге (15−20 октября) пока не было, но не исключено, что белоруска решит досрочно завершить сезон. Тем более, что недавно она заявляла о том, что ей нужна пауза.

Между тем к выступлению в одиночном разряде открытого чемпионата Китая готовятся две белоруски. Александра Саснович (№ 32 WTA) в 1-м круге сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнэску (№ 23 WTA). А Арина Соболенко (№ 20 WTA) начнет выступление сразу со 2-го круга, где сразится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (№ 14 WTA) (Испания) — Екатерина Макарова (№ 41 WTA) (Россия).