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«Все флаги в гости к нам» — интервью председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского корреспонденту газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия»

28.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Скоро в Могилеве начнет работу пятый Форум регионов Беларуси и России. Накануне важнейшего события корреспондент «СОЮЗа» побеседовал с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским.

«Все флаги в гости к нам» — интервью председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского корреспонденту газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия»

— Владимир Викторович, в Могилеве не раз принимались важные для судеб Беларуси и России решения. Можно вспомнить, что в городе в годы Первой мировой войны находилась ставка российского императора. А перед Великой Отечественной в областной центр планировали перенести столицу БССР. И сегодня Могилев является одним из центров союзной интеграции. Здесь проходили заседания союзного Совмина, решались вопросы взаимодействия в банковской сфере, межпарламентском сотрудничестве. Сейчас в Могилеве состоится такое знаковое событие, как пятый Форум регионов Беларуси и России. Насколько важное значение имеет этот форум для развития города и области?

— На мой взгляд, сотрудничество регионов является одним из приоритетных направлений белорусско–российского сотрудничества. Межрегиональные отношения позволяют развивать взаимовыгодные экономические связи, объединять потенциал двух государств. Причем толчок к развитию отношений зачастую дают именно такие мероприятия, как Форум регионов. Наша область сотрудничает с 24 регионами Российской Федерации. 8 межрегиональных соглашений были подписаны именно во время прошедших форумов. Готовятся к пятому Форуму регионов и промышленники области. Они уже подготовили с российскими партнерами контракты на сумму около 70 миллионов долларов.

— Могилевский регион непосредственно граничит с Россией. Как это сказывается на экономическом, культурном, социальном взаимодействии? С какими российскими регионами сотрудничество идет наиболее плодотворно?

— Мы развиваем многовекторные международные отношения. При этом Россия для нас — главный партнер. В прошлом году, к примеру, внешнеторговый оборот с Российской Федерацией составил порядка 65 процентов от всего внешнеторгового оборота области. Наши предприятия поставляют в соседнюю страну продукцию химической промышленности и машиностроения, приборостроения, металлургии, легкой промышленности, пищевой отрасли, стройиндустрии и деревообработки. Предприятия области в тесной кооперации с российскими партнерами выпускают продукцию, поставляемую по всему миру. На мой взгляд, сегодня следует делать упор на более тесные формы взаимодействия, укреплять горизонтальные производственные кооперационные связи, создавая совместные предприятия и открывая сборочные производства, реализовывать новые совместные инновационные проекты.

— Назовите наиболее удачные примеры производственной кооперации.

— Более 100 дилеров и несколько сборочных производств на территории России имеет ОАО «Могилевлифтмаш». Только в Ленинградской области у него 5 торгово–сервисных центров и совместное предприятие СП ООО «МЛМ Невский лифт». К примеру, если за 7 месяцев 2017 года в Ленинградскую область и Санкт-Петербург было поставлено около 500 лифтов, то уже в январе–июле 2018 года — около 900. Кроме того, предприятие успешно работает по программе замены лифтового оборудования в жилом фонде городов России. Могилевские текстильщики выполняют заказы ведущих компаний и организаций — силовых структур России, «Газпрома», «Роснефти».

В прошлом году область торговала с 77 российскими регионами. Наиболее активное сотрудничество — с Москвой и Санкт-Петербургом, Московской, Ленинградской, Смоленской, Брянской, Ростовской областями. Расширяется также кооперационное взаимодействие, создание совместных производств, участие в выставках и ярмарках. Идет активное сотрудничество в таких сферах, как образование, культура, спорт и туризм. Наиболее ярко это ощущается в приграничном взаимодействии белорусских и российских районов.

— Какие соглашения Могилевская область планирует подписать в ходе форума с регионами России? На какие рубежи экономического сотрудничества намечается выйти?

— Могилевским облисполкомом запланировано подписание соглашений о сотрудничестве в торгово–экономической, научно–технической и культурной сферах с правительствами Калининградской, Новосибирской, Оренбургской областей. Будем также обсуждать, как развивать сотрудничество с Пензенской, Тульской, Ленинградской областями. Могилевский областной Совет депутатов планирует заключение соглашений о сотрудничестве с законодательными собраниями Ленинградской, Калужской областей и Краснодарского края; областными думами Калининградской, Смоленской, Самарской областей.

Одним из мероприятий в рамках Форума регионов стала Неделя интеграции и сотрудничества, в которой задействованы абсолютно все районы Могилевщины. Это такой формат белорусско-российского взаимодействия, который позволил активизировать и укрепить межрегиональные связи между районами Могилевской области и регионами России. Бобруйским райисполкомом подписаны соглашения о сотрудничестве с Ветлужским и Воротынским районами Нижегородской области, с Вологодским районом. Могилевским горисполкомом подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией Вологды. Юго-восточные регионы области подписали протоколы об установлении побратимских связей с приграничными районами России. Значимым событием Недели интеграции стало проведение форума молодежи Брянской и Могилевской областей.

— Знаковым для белорусско-российского сотрудничества является строительство завода технического углерода в Могилеве. Как идет реализация проекта? Какие еще проекты такого уровня прорабатываются и, возможно, будут приняты в ближайшей перспективе?

— Сейчас на строительной площадке ведутся строительно-монтажные работы зданий и сооружений, входящих в первый пусковой комплекс, который предусматривает строительство первого технологического потока мощностью 40 тысяч тонн технического углерода в год и 70% всей инфраструктуры завода. Планируется, что он станет выпускать 200 тысяч тонн технического углерода в год, будет создано 450 рабочих мест. Продукция будет востребована как на белорусско–российском рынке, так и на Западе.

В июне в Могилеве проходил Х Международный инвестиционный форум «Мельница успеха». Облисполком подписал протокол о намерениях по реализации инвестиционных проектов с российской компанией, которая, как планируется, создаст в Могилевском районе несколько цехов — по доработке семян кукурузы и производству средств защиты растений. Всего же на Могилевщине работает около 300 предприятий с российским капиталом.

— Что в первую очередь вы бы хотели показать участникам и гостям форума в социальной, культурной, образовательной сферах? В Могилеве, как известно, успешно работает Белорусско-Российский университет — один из флагманов образовательного пространства Союзного государства…

— Университет является одним из ведущих научно-образовательных центров Беларуси, в котором обучаются свыше 5,5 тыс. студентов: как за счет белорусского бюджета, так и за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Его выпускники востребованы в различных отраслях экономики двух стран. При поддержке руководства страны завершается строительство нового учебно-лабораторного корпуса БРУ, в котором будут созданы уникальные условия для проведения лабораторных и практических занятий. В стройке принял участие сводный белорусско-российских студотряд.

Что касается праздничной программы форума, будет работать выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно–прикладного искусства. При поддержке Министерства культуры состоится множество мероприятий. В концерте «Содружество культур — содружество народов» примут участие любительски коллективы из Беларуси и России. Пройдет заключительный концерт конкурса музыкального исполнительского искусства «Юные таланты регионов Могилевщины и Брянщины». В гала-концерте форума «Вместе в будущее» примут участие Анатолий Ярмоленко и Ядвига Поплавская, Анжелика Агурбаш, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Руслан Алехно, ансамбль «Песняры». А в музее Витольда Бялыницкого-Бирули — знаменитого живописца, рожденного на Могилевщине и творившего в России, — будет выставлена коллекция картин из Третьяковской галереи. Посетители увидят работы тех, с кем Бялыницкий-Бируля дружил, вместе творил.

Подводя итог, скажу: мы сделаем все, чтобы форум запомнился участникам и гостям, стал важной вехой на пути к дальнейшей интеграции двух стран.

Павел Минченко

Фото — Василий Титов

 
Теги: Могилев
 
 
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Скоро в Могилеве начнет работу пятый Форум регионов Беларуси и России. Накануне важнейшего события корреспондент «СОЮЗа» побеседовал с председателем...
 
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