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В Бресте разыскивают учащуюся колледжа

28.09.2018 10:56 — Разное | БелТА  
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В Бресте разыскивают учащуюся колледжа
Фото news-r.ru

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов четвертый день разыскивают пропавшую учащуюся колледжа, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В РОВД Ленинского района Бреста 24 сентября обратилась преподаватель колледжа сферы обслуживания. Женщина сообщила правоохранителям о пропаже Алеси Рабчинской 2000 года рождения. В тот день около 8.00 она ушла из общежития, мобильный телефон с собой не взяла.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов четвертый день разыскивают пропавшую учащуюся колледжа, сообщили БЕЛТА в УВД...
 
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