1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Расписание мероприятий в районе

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В связи с Днем пожилых людей на Несвижчине состоится ряд мероприятий, посвященных людям почтенного возраста.

Так, сегодня, 28 сентября, Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения совместно с Ланским СДК проведет акцию «Твори добро», в ходе которой поздравят пожилых граждан, проживающих в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

29 сентября в Несвижском историко-краеведческом музее пройдет акция бесплатного посещения пожилых людей «Мы рады бачыць вас».

1 октября состоится поздравление долгожителей старше 100 лет, которых посетят на дому члены Несвижского районного исполнительного комитета и сельских исполнительных комитетов, а также концерт «Осень — в золото листьев одета, осень — в золоте прожитых лет», который начнется в 15.00 в РЦК. В рамках этого торжественного мероприятия пройдет также выставка работ мастеров народного творчества «Могут руки людей сделать чудо любое» и подведение итогов конкурса «Лучшее подворье» среди людей пожилого возраста. Вход свободный.

Также 1 октября на улицах города пройдет поздравительная акция «Тепло души», в ходе которой волонтеры Несвижского РТЦСОН будут вручать пожилым соотечественникам поздравительные открытки, цветы, сладости.

2 октября, в 12.00, в Несвижском городском молодежном центре начнется «Ретро-нью-батл-2018» — танцевально-развлекательная программа для пожилых людей.

3 октября в центральной районной библиотеке имени П. Пронузо в 14.00 состоится юридическая консультация «Льготы — пожилым».

Праздничные мероприятия пройдут также в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения, учреждениях культуры и образования района. Поздравления примут и пожилые люди, которые находятся в отделении сестринского ухода Городейской городской больницы.

«НН».