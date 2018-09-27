﻿ 1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Расписание мероприятий в районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Расписание мероприятий в районе

28.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Расписание мероприятий в районе

В связи с Днем пожилых людей на Несвижчине состоится ряд мероприятий, посвященных людям почтенного возраста.

Так, сегодня, 28 сентября, Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения совместно с Ланским СДК проведет акцию «Твори добро», в ходе которой поздравят пожилых граждан, проживающих в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

29 сентября в Несвижском историко-краеведческом музее пройдет акция бесплатного посещения пожилых людей «Мы рады бачыць вас».

1 октября состоится поздравление долгожителей старше 100 лет, которых посетят на дому члены Несвижского районного исполнительного комитета и сельских исполнительных комитетов, а также концерт «Осень — в золото листьев одета, осень — в золоте прожитых лет», который начнется в 15.00 в РЦК. В рамках этого торжественного мероприятия пройдет также выставка работ мастеров народного творчества «Могут руки людей сделать чудо любое» и подведение итогов конкурса «Лучшее подворье» среди людей пожилого возраста. Вход свободный.

Также 1 октября на улицах города пройдет поздравительная акция «Тепло души», в ходе которой волонтеры Несвижского РТЦСОН будут вручать пожилым соотечественникам поздравительные открытки, цветы, сладости.

2 октября, в 12.00, в Несвижском городском молодежном центре начнется «Ретро-нью-батл-2018» — танцевально-развлекательная программа для пожилых людей.

3 октября в центральной районной библиотеке имени П. Пронузо в 14.00 состоится юридическая консультация «Льготы — пожилым».

Праздничные мероприятия пройдут также в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения, учреждениях культуры и образования района. Поздравления примут и пожилые люди, которые находятся в отделении сестринского ухода Городейской городской больницы.

«НН».


Поделитесь с друзьями
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с Днем пожилых людей на Несвижчине состоится ряд мероприятий, посвященных людям почтенного возраста. Так, сегодня, 28 сентября, Несвижский
 
Новости дня
Новости разные
 
"Полицейский с Рублевки" стал любимым сериалом белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика