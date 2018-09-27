Польские пограничники не пустили в Беларусь гашиш на 1 млн евро

Женщина и мужчина попытались выехать из Польши в Беларусь 31 августа этого года через пункт пропуска «Тересполь».

Граждане России пытались провезти в тайниках в автомобиле партию гашиша весом 86 килограммов, передает пресс-служба польской пограничной службы.

Во время проверки подозрения офицеров вызвало нервное поведение путешественников, и их машину отправили на усиленный досмотр. После демонтажа кресел и обшивки при тщательном осмотре в тайниках были найден гашиш, который пара пыталась провезти в герметично упакованных свертках.

Стоимость изъятой партии наркотика польские правоохранители оценили в 4,3 млн злотых (около 1 млн евро). Мужчина и женщина взяли под стражу.

