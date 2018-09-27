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Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры
28.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Обычный будний рабочий день, 26 сентября, для старшего мастера связи Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Корбута стал настоящей проверкой на мужество и способность быстро принимать правильные решения.
В разгар рабочего дня Дмитрий отправился в аг. Танежицы, где необходимо было провести плановое техническое обслуживание радиостанции на пожарном аварийно-спасательном посту №11 Слуцкого РОЧС. Около д.Мащицы Дмитрий Георгиевич стал свидетелем страшного происшествия, под завязку загруженный свеклой грузовой автомобиль, съехал в кювет и перевернулся.
Дмитрий, не долго думая, остановил свой автомобиль и бросился на помощь, заблокированному в кабине, водителю. Многолетний опыт работы на разных должностях в органах и подразделения по чрезвычайным ситуациям сыграл ключевую роль в этот момент, Дмитрий дал команду другим остановившимся автолюбителям позвонить в службу спасения, а сам, оценив обстановку, принялся деблокировать пострадавшего из лежащего не боку автомобиля. Риск возможного возгорания разлившегося топлива, окровавленное лицо водителя и растерянные взгляды людей не смогли помешать Дмитрию хоть на мгновение усомниться в правильности своих действий.
При помощи других неравнодушных очевидцев, водителя грузовика извлекли из раскуроченной кабины. После чего, убедившись в том, что у пострадавшего отсутствуют травмы, угрожающие его жизни, стали дожидаться прибытия скорой медицинской помощи. Передав пострадавшего медикам, Дмитрий продолжил свой маршрут, на время прерванный настоящим испытанием судьбы.
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Обычный будний рабочий день, 26 сентября, для старшего мастера связи Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Корбута стал настоящей проверкой...
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