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Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

28.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

Обычный будний рабочий день, 26 сентября, для старшего мастера связи Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Корбута стал настоящей проверкой на мужество и способность быстро принимать правильные решения.

В разгар рабочего дня Дмитрий отправился в аг. Танежицы, где необходимо было провести плановое техническое обслуживание радиостанции на пожарном аварийно-спасательном посту №11 Слуцкого РОЧС. Около д.Мащицы Дмитрий Георгиевич стал свидетелем страшного происшествия, под завязку загруженный свеклой грузовой автомобиль, съехал в кювет и перевернулся.

Дмитрий, не долго думая, остановил свой автомобиль и бросился на помощь, заблокированному в кабине, водителю. Многолетний опыт работы на разных должностях в органах и подразделения по чрезвычайным ситуациям сыграл ключевую роль в этот момент, Дмитрий дал команду другим остановившимся автолюбителям позвонить в службу спасения, а сам, оценив обстановку, принялся деблокировать пострадавшего из лежащего не боку автомобиля. Риск возможного возгорания разлившегося топлива, окровавленное лицо водителя и растерянные взгляды людей не смогли помешать Дмитрию хоть на мгновение усомниться в правильности своих действий.

Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

При помощи других неравнодушных очевидцев, водителя грузовика извлекли из раскуроченной кабины. После чего, убедившись в том, что у пострадавшего отсутствуют травмы, угрожающие его жизни, стали дожидаться прибытия скорой медицинской помощи. Передав пострадавшего медикам, Дмитрий продолжил свой маршрут, на время прерванный настоящим испытанием судьбы.

Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры

Старший мастер Слуцкого РОЧС оказал помощь заблокированному в кабине водителю фуры


Слуцкий РОЧС

 
 
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Обычный будний рабочий день, 26 сентября, для старшего мастера связи Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Корбута стал настоящей проверкой...
 
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