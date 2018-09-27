Уплата взносов – до 1 ноября

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530, граждане, имеющие на праве собственности зарегистрированные в установленном законодательством порядке и постоянно используемые для проживания и хозяйственных нужд строения, обязаны до 1.11.2018 г. уплатить страховые взносы по обязательному страхованию строений в добровольном порядке.

С 1.11.2018 г. неуплаченная сумма страховых взносов считается задолженностью и страхователю начисляется пеня на неуплаченную сумму в размере 0,3% за каждый день просрочки. При неуплате суммы по страховым взносам и пени до конца текущего года Белгосстрахом будет произведено их взыскание в принудительном порядке, что повлечёт увеличение суммы задолженности за счёт нотариального тарифа.

Произвести оплату страхового взноса возможно в представительстве Белгосстраха, пунктах продаж страховых услуг, через систему ЕРИП, в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», РУП «Белпочта» с указанием лицевого счёта страхователя (лицевой счёт указан в уведомлении об обязательном страховании строений в 2018 г.).

По интересующим вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 54. Телефоны для справок: 2-18-35, 2-50-61.

Белгосстрах.

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