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Уплата взносов – до 1 ноября
28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530, граждане, имеющие на праве собственности зарегистрированные в установленном законодательством порядке и постоянно используемые для проживания и хозяйственных нужд строения, обязаны до 1.11.2018 г. уплатить страховые взносы по обязательному страхованию строений в добровольном порядке.
С 1.11.2018 г. неуплаченная сумма страховых взносов считается задолженностью и страхователю начисляется пеня на неуплаченную сумму в размере 0,3% за каждый день просрочки. При неуплате суммы по страховым взносам и пени до конца текущего года Белгосстрахом будет произведено их взыскание в принудительном порядке, что повлечёт увеличение суммы задолженности за счёт нотариального тарифа.
Произвести оплату страхового взноса возможно в представительстве Белгосстраха, пунктах продаж страховых услуг, через систему ЕРИП, в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», РУП «Белпочта» с указанием лицевого счёта страхователя (лицевой счёт указан в уведомлении об обязательном страховании строений в 2018 г.).
По интересующим вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 54. Телефоны для справок: 2-18-35, 2-50-61.
Белгосстрах.
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530, граждане, имеющие на праве собственности зарегистрированные в установленном...
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