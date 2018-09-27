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Теперь в Жлобине мы этот дом легко найдём…

28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Теперь в Жлобине мы этот дом легко найдём…

Время отпуска – замечательная пора! Есть прекрасная возможность походить по любимому Жлобину в тех местах, куда в обычные дни, как говорится, ноги не доходят.

Так вот, прогуливаясь недавно по улице Шоссейной, я подняла голову и заметила «лупатую» нумерацию на доме № 8, что в 3-м микрорайоне. Надпись была нанесена в весьма необычном месте, на уровне самого верхнего, девятого этажа, а не внизу, как привыкли видеть жлобинчане.

Теперь мы этот дом легко найдём. Ведь он стал таким заметным, даже на расстоянии…

Алла СИДОРЕНКО.

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Время отпуска – замечательная пора! Есть прекрасная возможность походить по любимому Жлобину в тех местах, куда в обычные дни, как говорится, ноги не...
 
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