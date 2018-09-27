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Продажу алкоголя ночью в Минске ограничат

28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Продажу алкоголя ночью в Минске ограничат

В Минске будет ограничена продажа алкогольных напитков ночью с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года в связи с проведением мероприятий по популяризации здорового образа жизни. Соответствующее решение Мингорисполкома №3041 опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Минский городской исполнительный комитет решил ограничить продажу алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) на территории Минска с 23.00 до 07.00 с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Исключение - розничная торговля на объектах общественного питания в розлив. Такое решение принято в связи с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также профилактику пьянства и алкоголизма.

В это время также будет ограничена розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7%. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске будет ограничена продажа алкогольных напитков ночью с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года в связи с проведением мероприятий по популяризации...
 
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