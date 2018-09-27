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Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства в России

28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства в России

Госдума России приняла сегодня в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин, сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 332 депутата, против - 83, воздержавшихся нет.

Правительственный законопроект внесли в Госдуму в июне 2018 года. К второму чтению его скорректировали в соответствии с поправками, внесенными президентом России Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества рожденных женщиной детей, сохраняются действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60, причем предусмотрена возможность единовременной выплаты. Эта норма была предложена депутатами и сенаторами от "Единой России".


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Госдума России приняла сегодня в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым...
 
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