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ГАИ будет следить за ношением пешеходами фликеров
28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Согласно статистике, в осенний период, из-за сокращения светлого времени суток и ухудшения погоды, резко возрастает количество ДТП с участием пешеходов.
В связи с этим, с 28 сентября по 5 октября ГАИ проведет по всей стране акцию "Стань заметней!", в рамках которой в темное время суток наряды милиции будут нести службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов.
Всем пешеходами и велосипедистам настоятельно рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые помогут своевременно увидеть вас водителям. По исследованиям, пешехода с фликером видно на расстоянии 130-140 метров с ближним светом фар, необозначенного в темноте человека можно рассмотреть лишь с 25-40 метров.
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Согласно статистике, в осенний период, из-за сокращения светлого времени суток и ухудшения погоды, резко возрастает количество ДТП с участием...
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