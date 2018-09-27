ГАИ будет следить за ношением пешеходами фликеров

Согласно статистике, в осенний период, из-за сокращения светлого времени суток и ухудшения погоды, резко возрастает количество ДТП с участием пешеходов.

В связи с этим, с 28 сентября по 5 октября ГАИ проведет по всей стране акцию "Стань заметней!", в рамках которой в темное время суток наряды милиции будут нести службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов.

Всем пешеходами и велосипедистам настоятельно рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые помогут своевременно увидеть вас водителям. По исследованиям, пешехода с фликером видно на расстоянии 130-140 метров с ближним светом фар, необозначенного в темноте человека можно рассмотреть лишь с 25-40 метров.

Источник: sb.by

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