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Молодежь Жлобинщины за безопасность
28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В рамках первого этапа акции «Молодежь за безопасность» работники Жлобинского РОЧС вместе с активистами БМООСП оказывают помощь многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной Войны, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам в различных бытовых вопросах.
Юный спасатели подносили дрова и воду, убирали в домах и на придомовой территории, за что получили много тёплых слов благодарности от пожилых людей. Пенсионеры были рады видеть ребят, ведь многим порой просто хочется пообщаться и поделиться воспоминаниями.
Посещая многодетные семьи, спасатели провели профилактические беседы с родителями о недопущении оставления детей без присмотра, проверяли исправность автономных пожарных извещателей и вручали детям наглядную продукцию от МЧС.
Татьяна СЕЛЮК,
специалист группы пропаганды
Жлобинского РОЧС.
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В рамках первого этапа акции «Молодежь за безопасность» работники Жлобинского РОЧС вместе с активистами БМООСП оказывают помощь многодетным семьям,...
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