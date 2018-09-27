Молодежь Жлобинщины за безопасность

В рамках первого этапа акции «Молодежь за безопасность» работники Жлобинского РОЧС вместе с активистами БМООСП оказывают помощь многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной Войны, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам в различных бытовых вопросах.

Юный спасатели подносили дрова и воду, убирали в домах и на придомовой территории, за что получили много тёплых слов благодарности от пожилых людей. Пенсионеры были рады видеть ребят, ведь многим порой просто хочется пообщаться и поделиться воспоминаниями.





Посещая многодетные семьи, спасатели провели профилактические беседы с родителями о недопущении оставления детей без присмотра, проверяли исправность автономных пожарных извещателей и вручали детям наглядную продукцию от МЧС.

Татьяна СЕЛЮК,

специалист группы пропаганды

Жлобинского РОЧС.

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