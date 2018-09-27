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"Жертва своей бороды". В Беларуси задержали бывшего таджикского футболиста

28.09.2018 12:41 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси задержан бывший таджикский футболист Парвиз Турсунов, которого исключили из команды из-за длинной бороды, а затем обвинили в причастности к исламской экстремистской организации.


Парвиз Турсунов. Фото: rus.ozodi.org

Турсунов был задержан 18 сентября в минском аэропорту, когда вместе с семьей направлялся в Европу транзитом через Беларусь, рассказали Naviny.by родственники мужчины.

Задержание подтвердили в Генеральной прокуратуре Беларуси. 19 сентября заместитель транспортного прокурора Минска вынес постановление о применении к Турсунову меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи, сообщили Naviny.by в пресс-службе ведомства. Турсунов находится в минском СИЗО № 1.

43-летний ныне Парвиз Турсунов ранее играл за футбольный клуб «Хайр» высшего дивизиона Таджикистана. По религиозным убеждениям он носил длинную бороду, что не устраивало руководство команды. Его поставили перед выбором — футбол или борода.

Парвиз Турсунов остановился на втором варианте. Он объяснил свой выбор так: «Футбол — это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды — один из важных суннатов пророка Мухаммеда».

Это было в 2011 году. Больше его к играм за клуб не допустили.

После этих событий, как рассказали его родственники, вместе с семьей он переехал в Дубай, где несколько лет «работал и кормил семью». Но из-за проблем с продлением регистрации вынужден был уехать в Турцию, где пробыл три месяца. Там тоже не смог получить регистрацию. Тогда мужчина решил перебраться в Польшу или Германию.

Ему посоветовали добираться транзитом через Украину и Беларусь. Но в Минске на Турсунова «надели наручники». Его жена и четверо детей провели три дня в аэропорту, затем их отправили в Украину.

В Министерстве внутренних дел Таджикистана Naviny.by рассказали, что Парвиз Турсунов объявлен в международный розыск. На него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 307−3 УК Таджикистана — «организация деятельности экстремистской организации». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Власти Таджикистана сейчас готовят документы на его экстрадицию.

«Документов из Генпрокуратуры Таджикистана пока не поступало. Там оговорены сроки — 40 суток с момента задержания. Придут документы, будем давать им правовую оценку», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

Родственники Парвиза Турсунова считают, что у него появились проблемы из-за того, что он — практикующий мусульманин и исповедует салафизм.

«Он стал жертвой своей бороды. Ему написали, что он — салафит и экстремист, но это не какая-нибудь террористическая группа», — сказал собеседник.

Салафизм — это направление в суннитском исламе, последователи которого придерживаются традиционных взглядов. Конкретнее, это учение о том, что ислам должен быть таким, каким понимал его пророк Мухаммед. На территории Таджикистана деятельность последователей этого религиозного течения запрещена.

«Если Беларусь отправит его в Таджикистан, его ждут муки. У нас очень строго. Когда ты — верующий мусульманин, то ты — обязательно террорист. Такие у нас понятия, хотя Таджикистан — мусульманская страна», — сказал родственник Турсунова.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси задержан бывший таджикский футболист Парвиз Турсунов, которого исключили из команды из-за длинной бороды, а затем обвинили в причастности к исламской...
 
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