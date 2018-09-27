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В Гомеле на улице Ильича Mitsubishi сбил пешехода и попытался скрыться. Но не вышло
В Гомеле Mitsubishi сбил на пешеходном переходе мужчину и скрылся. Подробности
Инцидент произошел 27 сентября примерно в 19.00 на улице Ильича. Водитель с места происшествия уехал.
Очевидцы ДТП вызвали скорую. 36-летнего пострадавшего увезли в больницу.
Вскоре задержали и виновника аварии. Им оказался 20-летний гомельчанин.
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Инцидент произошел 27 сентября примерно в 19.00 на улице Ильича в Гомеле.
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