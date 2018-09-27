Озимые зерновые в Беларуси посеяны на более чем 80% площадей. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 28 сентября, сев озимых зерновых проведен на площади более 1 млн га (83,5% от плана). В Минской области озимые зерновые посеяны на 95,5% площадей, в Витебской — 91,9%, Могилевской — 88,6%, Брестской — 81,8%, Гродненской — 79%, Гомельской — 60,3%.

Картофель убран с 18,4 тыс. га (61,5% от плана), накопано 524,1 тыс. т. Урожайность составляет 285 ц/га.

Кукуруза убрана с 556,7 тыс. га (57,6% от плана). Зерна кукурузы намолочено 612,8 тыс. т (урожайность выше прошлогодней — 83,4 ц/га против 73,4 ц/га).

Сахарную свеклу собрали с 29,8% площадей, накопано 1,267 млн т. Урожайность сложилась на уровне 426,8 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,31% против 15,37%.