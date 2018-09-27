К акции «Чистый лес» присоединится Могилевская область 20 октября

20 октября (суббота) в Беларуси пройдет акция «Чистый лес», которая проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства. Традиционно присоединится к мероприятию и Могилевская область .

— Несмотря на то, что ежегодно направляются значительные силы и средства на работы по наведению порядка в лесном фонде, проблема несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, других посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, на площадках отдыха и автостоянках, по-прежнему остается актуальной, — отмечают специалисты лесного хозяйства. — Всех неравнодушных жителей области призываем объединить усилия и внести свою лепту в наведение порядка.

Стать участником акции может любой желающий. Достаточно обратиться в любое лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.

— Например, в прошлом году акцию «Чистый лес» поддержали более 35 тысяч участников. Активнее всего к мероприятию подключились жители Могилевской области. Свой вклад в сохранение зеленого богатства Беларуси в области внесли более 7,2 тысяч жителей региона. В течение дня добровольцы по всей стране не только убирали лес от мусора и захламленности, но и благоустраивали места отдыха, готовили дендропарки к зимовке, производили посадку и дополнение лесных культур, — отметили в пресс-служба Минлесхоза.

Акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году. А, например, в 2017-ом в целом за день в лесах Беларуси было убрано почти 2 тысяч кубометров мусора и ликвидированы сотни свалок.