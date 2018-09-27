Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ

Спасатели Быховщины совместно с представителями субъектов профилактики активно проводят занятия в кабинете по основам безопасности жизнедеятельности.



































В Быховском районе кабинет по основам безопасности жизнедеятельности открыт на базе ГУО «Средняя школа №3» г. Быхова.

Воспитанники всех учреждений образования Быховского района с удовольствием посещают занятия. С ребятами проводятся обучающие игры и викторины. Спасатели рассказывают о том, как уберечь себя от беды и обучают правилам поведения при пожаре или в других чрезвычайных ситуациях. Не остаются в стороне и другие субъекты профилактики.

В занятиях активно принимают участие представители РОВД, ГАИ, врачи Быховской центральной районной больницы и другие работники организаций Быховского района.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко