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Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ

28.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Спасатели Быховщины совместно с представителями субъектов профилактики активно проводят занятия в кабинете по основам безопасности жизнедеятельности.

Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ


Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ


Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ


Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ


Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ


Спасатели Быховщины активно проводят занятия в районном кабинете по ОБЖ

 

В Быховском районе кабинет по основам безопасности жизнедеятельности открыт на базе ГУО «Средняя школа №3» г. Быхова.

Воспитанники всех учреждений образования Быховского района с удовольствием посещают занятия. С ребятами проводятся обучающие игры и викторины. Спасатели рассказывают о том, как уберечь себя от беды и обучают правилам поведения при пожаре или в других чрезвычайных ситуациях. Не остаются в стороне и другие субъекты профилактики.

В занятиях активно принимают участие представители РОВД, ГАИ, врачи Быховской центральной районной больницы и другие работники организаций Быховского района.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Спасатели Быховщины совместно с представителями субъектов профилактики активно проводят занятия в кабинете по основам безопасности жизнедеятельности.   В...
 
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