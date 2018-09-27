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Дан старт осенней республиканской акции по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота»

28.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Дан старт осенней республиканской акции по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота»
Государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь организована осенняя республиканская акция по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования под названием «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота» с награждением активных учреждений образования ценными призами (далее — акция-конкурс).

Указанное мероприятие включено в План мероприятий на 2018—2020 годы по организации и проведению системного обучения и воспитания детей и учащейся молодежи культуре ответственного обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, внесенный на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь.

Для участия в акции-конкурсе учреждению образования до 20 ноября 2018 года необходимо направить организатору заявку участника акции-конкурса с информацией о количестве макулатуры, собранной школой с привлечением учащихся и сданной на переработку за период с 15 сентября по 10 ноября 2018 года.

Положение об акции-конкурсе, форма заявки участника размещены на сайте target99.by в разделе «Информация»: http://target99.bv/infopost.php?id=:25

По результатам акции-конкурса будет определено 12 победителей в четырех номинациях:

лучшая сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек;
лучшая сельская школа с общим числом учащихся более 80 человек;
лучшая городская школа с общим числом учащихся до 800 человек;
лучшая городская школа с общим числом учащихся более 800 человек.

Победителями в каждой номинации признают учреждения образования, сдавшие за период с 15 сентября по 10 ноября 2018 года наибольшую массу макулатуры в расчете на одного учащегося. Каждая из двенадцати школ-победительниц получит в подарок ноутбук.

Акция-конкурс «Макулатуру — в переработку. Наша забота, а не енота» будет содействовать воспитанию у детей культуры ответственного обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

Для справки:

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» www.vtoroperator.by — некоммерческая организация, специально уполномоченная Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь для координации в республике деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами, в том числе для организации информационной работы среди населения по вопросам обращения с отходами потребления, сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов.

За 2017 год в Республике Беларусь через систему контейнерного раздельного сбора отходов, а также через пункты заготовки вторсырья собрано 329 тыс. тонн отходов бумаги и картона. За первое полугодие 2018 года собрано 174,5 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 
 
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Государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь...
 
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