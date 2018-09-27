Сотни велосипедистов соберет осенний пробег в Гомеле



Сотни велосипедистов соберет «Осенний велопробег-2018», который пройдет в Гомеле 29 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Местом старта и финиша велосипедистов станет площадка возле Гомельского государственного медицинского университета (ул. Ланге,5). Маршрут спортивно-массового мероприятия пройдет по улице Ланге — улице Советской — улице Хатаевича — Восточному обходу — разворот перед улицей Чечерской и в обратном направлении по Восточному обходу — улице Хатаевича — улице Советская — улице Ланге. Начало мероприятия в 10.30. Старт колонны в 12 часов.

Перед стартом участникам осеннего велопробега вручат членские билеты областного общественного объединения «ВелоГомель». Затем на этой же площадке пройдет финал конкурса «Деловой велосипед». С 15 августа по 20 сентября сотрудники велодружественных компаний присылали фото корпоративного велоувлечения. 29 сентября назовут имена победителей в номинациях «Самая велодружественная организация», «Велобосс», «Стильный look», «Вело family», «School time (Школьная пора)». Самые активные участники получат призы.

Угоститься любимыми блюдами или отведать новинки от шефов гомельских ресторанов и кафе велосипедисты и гости спортивного праздника смогут на гастрофестивале «Городская еда», который расположится неподалеку.

Традиционное спортивно-массовое мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни у жителей города, воспитания интереса к активным формам семейного отдыха у детей, подростков и в поддержку массового велосипедного движения.

Организаторами осеннего велопробега выступают управление спорта и туризма, УГАИ УВД Гомельского облисполкома, отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома, Гомельское отделение Белорусской федерации велосипедного спорта, областное общественное объединение «ВелоГомель».